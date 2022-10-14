Konferans Ligi'nde 4. hafta sona erdi!

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının dördüncü haftası tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, 7 grupta 8 maç yapıldı.
G Grubu'nda yer alan Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kosova temsilcisi Ballkani'yi 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı takım, bu galibiyetle puanını 7'yı çıkardı.
TSİ 19.45 ve 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Medipol Başakşehir - RFS (Letonya): 3-0
Fiorentina (İtalya) - Hearts (İskoçya): 5-1
B Grubu
FCSB (Romanya)- Silkeborg (Danimarka): 0-5
West Ham United (İngiltere) - Anderlecht (Belçika): 2-1
C Grubu
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Lech Poznan (Polonya): 1-1
Austria Wien (Avusturya) - Villarreal (İspanya): 0-1
D Grubu
Nice (Fransa) - Slovacko (Çekya): 1-2
Partizan (Sırbistan) - Köln (Almanya): 2-0
E Grubu
Vaduz (Lihtenştayn) - Dnipro (Ukrayna): 1-2
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0
F Grubu
Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Molde (Norveç): 0-2
Djurgarden (İsveç) - Gent (Belçika): 4-2
G Grubu
Ballkani (Kosova) - Demir Grup Sivasspor: 1-2
CFR Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-0
H Grubu
Zalgiris (Litvanya) - Pyunik (Ermenistan): 2-1
Slovan Bratislava (Slovakya) - Basel (İsviçre): 3-3
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, 7 grupta 8 maç yapıldı.
G Grubu'nda yer alan Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kosova temsilcisi Ballkani'yi 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı takım, bu galibiyetle puanını 7'yı çıkardı.
TSİ 19.45 ve 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Medipol Başakşehir - RFS (Letonya): 3-0
Fiorentina (İtalya) - Hearts (İskoçya): 5-1
B Grubu
FCSB (Romanya)- Silkeborg (Danimarka): 0-5
West Ham United (İngiltere) - Anderlecht (Belçika): 2-1
C Grubu
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Lech Poznan (Polonya): 1-1
Austria Wien (Avusturya) - Villarreal (İspanya): 0-1
D Grubu
Nice (Fransa) - Slovacko (Çekya): 1-2
Partizan (Sırbistan) - Köln (Almanya): 2-0
E Grubu
Vaduz (Lihtenştayn) - Dnipro (Ukrayna): 1-2
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0
F Grubu
Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Molde (Norveç): 0-2
Djurgarden (İsveç) - Gent (Belçika): 4-2
G Grubu
Ballkani (Kosova) - Demir Grup Sivasspor: 1-2
CFR Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-0
H Grubu
Zalgiris (Litvanya) - Pyunik (Ermenistan): 2-1
Slovan Bratislava (Slovakya) - Basel (İsviçre): 3-3
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