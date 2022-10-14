Konferans Ligi'nde 4. hafta sona erdi!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dördüncü hafta maçları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Konferans Ligi'nde 4. hafta sona erdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ekim 2022 01:36
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının dördüncü haftası tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, 7 grupta 8 maç yapıldı.

G Grubu'nda yer alan Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kosova temsilcisi Ballkani'yi 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı takım, bu galibiyetle puanını 7'yı çıkardı.

TSİ 19.45 ve 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Medipol Başakşehir - RFS (Letonya): 3-0

Fiorentina (İtalya) - Hearts (İskoçya): 5-1

B Grubu

FCSB (Romanya)- Silkeborg (Danimarka): 0-5

West Ham United (İngiltere) - Anderlecht (Belçika): 2-1

C Grubu

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Lech Poznan (Polonya): 1-1

Austria Wien (Avusturya) - Villarreal (İspanya): 0-1

D Grubu

Nice (Fransa) - Slovacko (Çekya): 1-2

Partizan (Sırbistan) - Köln (Almanya): 2-0

E Grubu

Vaduz (Lihtenştayn) - Dnipro (Ukrayna): 1-2

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0

F Grubu

Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Molde (Norveç): 0-2

Djurgarden (İsveç) - Gent (Belçika): 4-2

G Grubu

Ballkani (Kosova) - Demir Grup Sivasspor: 1-2

CFR Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-0

H Grubu

Zalgiris (Litvanya) - Pyunik (Ermenistan): 2-1

Slovan Bratislava (Slovakya) - Basel (İsviçre): 3-3

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ