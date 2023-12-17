Konferans Ligi'nde 3. favori Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin son 16'ya kaldığı Konferans Ligi'nde şampiyon olacak takım ile ilgili Euro Club Index, tahminini yaptı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Konferans Ligi'nde 3. favori Fenerbahçe
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17 Aralık 2023 09:51
Euro Club Index, Konferans Ligi şampiyonluğu ile ilgili tahminini yaptı.

Fenerbahçe'nin son 16'ya kaldığı Konferans Ligi'nde şampiyonluk tahmini yapan Euro Club Index'e göre; Fenerbahçe, İtalyan ekibi Fiorentina ile birlikte Konferans Ligi'ni kazanma olasılığı en yüksek üçüncü takım (%9) oldu.

Favoriler listesinde ilk sırada %25 ile Aston Villa, %11 ile Lille ve Real Betis geldi.



Öte yandan sarı-lacivertli yönetim, ocak ayında ön libero ve stoper takviyeleriyle güçlü olan oyununu daha da iyi bir hale getirmeyi planlıyor. Avrupa kupalarında forma giymiş tecrübeli futbolcular, ara transfer döneminde tercih edilecek.  

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