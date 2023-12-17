Euro Club Index, Konferans Ligi şampiyonluğu ile ilgili tahminini yaptı.
Fenerbahçe'nin son 16'ya kaldığı Konferans Ligi'nde şampiyonluk tahmini yapan Euro Club Index'e göre; Fenerbahçe, İtalyan ekibi Fiorentina ile birlikte Konferans Ligi'ni kazanma olasılığı en yüksek üçüncü takım (%9) oldu.
Favoriler listesinde ilk sırada %25 ile Aston Villa, %11 ile Lille ve Real Betis geldi.
Öte yandan sarı-lacivertli yönetim, ocak ayında ön libero ve stoper takviyeleriyle güçlü olan oyununu daha da iyi bir hale getirmeyi planlıyor. Avrupa kupalarında forma giymiş tecrübeli futbolcular, ara transfer döneminde tercih edilecek.
Fenerbahçe'nin son 16'ya kaldığı Konferans Ligi'nde şampiyonluk tahmini yapan Euro Club Index'e göre; Fenerbahçe, İtalyan ekibi Fiorentina ile birlikte Konferans Ligi'ni kazanma olasılığı en yüksek üçüncü takım (%9) oldu.
Favoriler listesinde ilk sırada %25 ile Aston Villa, %11 ile Lille ve Real Betis geldi.
Öte yandan sarı-lacivertli yönetim, ocak ayında ön libero ve stoper takviyeleriyle güçlü olan oyununu daha da iyi bir hale getirmeyi planlıyor. Avrupa kupalarında forma giymiş tecrübeli futbolcular, ara transfer döneminde tercih edilecek.