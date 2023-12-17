Euro Club Index, Konferans Ligi şampiyonluğu ile ilgili tahminini yaptı.Konferans Ligi'nde şampiyonluk tahmini yapan Euro Club Index'e göre;Favoriler listesindevegeldi.Öte yandan sarı-lacivertli yönetim, ocak ayında ön libero ve stoper takviyeleriyle güçlü olan oyununu daha da iyi bir hale getirmeyi planlıyor. Avrupa kupalarında forma giymiş tecrübeli futbolcular, ara transfer döneminde tercih edilecek.