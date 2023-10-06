Konferans Ligi'nde 2. hafta sona erdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan karşılaşmalarda 2. hafta sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konferans Ligi'nde 2. hafta sona erdi
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06 Ekim 2023 01:48
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-2024 sezonunun ikinci haftasına 8 maçla devam edildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda grup etabının ikinci haftasında 4 grupta 8 karşılaşma yapıldı.

Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından Beşiktaş, D Grubu'nda konuk ettiği İsviçre temsilcisi Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

Astana (Kazakistan)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-2

Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 0-1

Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Lille (Fransa): 0-0

Breidablik (İzlanda)-Zorya Luhansk (Ukrayna): 0-1

Gent (Belçika)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 2-0

Ballkani (Kosova)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

Bodo/Glimt (Norveç)-Club Brugge (Belçika): 0-1

Beşiktaş-Lugano (İsviçre): 2-3

AZ Alkmaar (Hollanda)-Legia Varşova (Polonya): 1-0

Aston Villa (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0

Fiorentina (İtalya)-Ferencvaros (Macaristan): 2-2

Cukaricki (Sırbistan)-Genk (Belçika): 0-2

PAOK (Yunanistan)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-1

Aberdeen (İskoçya)-HJK (Finlandiya): 1-1

Nordsjaelland (Danimarka)-Ludogorets (Bulgaristan): 7-1

Spartak Trnava (Slovakya)-Fenerbahçe: 1-2

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