Konferans Ligi'nde 2. hafta sona erdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-2024 sezonunun ikinci haftasına 8 maçla devam edildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda grup etabının ikinci haftasında 4 grupta 8 karşılaşma yapıldı.
Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından Beşiktaş, D Grubu'nda konuk ettiği İsviçre temsilcisi Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
Astana (Kazakistan)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-2
Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 0-1
Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Lille (Fransa): 0-0
Breidablik (İzlanda)-Zorya Luhansk (Ukrayna): 0-1
Gent (Belçika)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 2-0
Ballkani (Kosova)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0
Bodo/Glimt (Norveç)-Club Brugge (Belçika): 0-1
Beşiktaş-Lugano (İsviçre): 2-3
AZ Alkmaar (Hollanda)-Legia Varşova (Polonya): 1-0
Aston Villa (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0
Fiorentina (İtalya)-Ferencvaros (Macaristan): 2-2
Cukaricki (Sırbistan)-Genk (Belçika): 0-2
PAOK (Yunanistan)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-1
Aberdeen (İskoçya)-HJK (Finlandiya): 1-1
Nordsjaelland (Danimarka)-Ludogorets (Bulgaristan): 7-1
Spartak Trnava (Slovakya)-Fenerbahçe: 1-2
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda grup etabının ikinci haftasında 4 grupta 8 karşılaşma yapıldı.
Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından Beşiktaş, D Grubu'nda konuk ettiği İsviçre temsilcisi Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
Astana (Kazakistan)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-2
Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 0-1
Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Lille (Fransa): 0-0
Breidablik (İzlanda)-Zorya Luhansk (Ukrayna): 0-1
Gent (Belçika)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 2-0
Ballkani (Kosova)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0
Bodo/Glimt (Norveç)-Club Brugge (Belçika): 0-1
Beşiktaş-Lugano (İsviçre): 2-3
AZ Alkmaar (Hollanda)-Legia Varşova (Polonya): 1-0
Aston Villa (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0
Fiorentina (İtalya)-Ferencvaros (Macaristan): 2-2
Cukaricki (Sırbistan)-Genk (Belçika): 0-2
PAOK (Yunanistan)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-1
Aberdeen (İskoçya)-HJK (Finlandiya): 1-1
Nordsjaelland (Danimarka)-Ludogorets (Bulgaristan): 7-1
Spartak Trnava (Slovakya)-Fenerbahçe: 1-2