Konferans Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda rövanş maçları 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turu rövanşında, 106 takım mücadele edecek.İlk maçta Moldova'nıntakımını 5-0'la geçerek üst tura kalma adına büyük avantaj yakalayan, rakibiyle bu kez deplasmandakarşılaşacak.veisesahaya çıkacak. Adana Demirspor, 1-1'in rövanşında Romanya'nıntakımıyla evindekarşılaşacak. Beşiktaş ise ilk karşılaşmada 3-1 mağlup ettiği Arnavutluk temsilcisiile bu kez deplasmandakarşı karşıya gelecek.