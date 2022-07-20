Konferans Ligi'mde 2. Ön Eleme Turu 3 maçla başladı

UEFA Konferans Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu'nda 3 maç oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konferans Ligi'mde 2. Ön Eleme Turu 3 maçla başladı
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20 Temmuz 2022 02:00
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı 3 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında 3 karşılaşma oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Hibernians (Malta)-Levadia (Estonya): 3-2

Tirana (Arnavutluk)-Zrinjski Mostar (Bosna Hersek): 0-1

La Fiorita (San Marino)-Ballkani (Kosova): 0-4

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