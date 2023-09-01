Konferans Ligi kura kura çekimi canlı izle TV 8,5 2023 | Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Konferans Ligi kura çekimi izle

UEFA Konferans Ligi grup kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile, Yukatel Adana Demirspor, Belçika'nın Genk takımı ile, Fenerbahçe ise Hollanda temsilcisi Twente ile bu akşam rövanş karşılaşmasına çıktı. Fenerbahçe ve Beşiktaş rakiplerini yenerek gruplara kaldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan maçların ardından bu sene Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın gruplarda ülkemizi temsil etmesi kesinleşti. Peki, 2023-2024 UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte detaylar…
KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ TV8,5 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ UEFA KONFERANS LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ 2023-2024 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAPILACAK?
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerinin belli olacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının kura çekimi, 1 Eylül Cuma günü saat 15:30'da başlayacak.
Canlı kura çekimi Tv8,5 kanalından naklen yayınlanacak. UEFA KONFERANS LİGİ FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLER
Fenerbahçe, 1. torbada yer aldığı için 2, 3 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak. UEFA KONFERANS LİGİ BEŞİKTAŞ MUHTEMEL RAKİPLER
Kuraya 3. torbadan girecek Beşiktaş ise 1, 2 ve 4. torbadaki birer takımla gruplarını oluşturacak. MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU
1. Torba: FENERBAHÇE, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Lille, Ferençvaroş
2. Torba: PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt
3. Torba: BEŞİKTAŞ, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, Legia Varşova, Spartak Trnava, Olimpija Ljubljana,
4. Torba: Zrinjski Mostar, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani UEFA KONFERANS LİGİ GRUP AŞAMASI NASIL OLACAK?
UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması 8 gruptaki 32 takımdan oluşacak. Gruplar, play-off turunun 22 kazananı ve Avrupa Ligi play-off turunda elenerek gelen 10 takımın katılmasıyla oluşturulacak. Gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna, 2. sırada tamamlayan 8 takım ise play-off turuna katılacak. ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE TV8 2023
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil ederek büyük bir başarıya imza attı. Play-off turunda Norveç ekibi Molde'yi ilk maçta 3-2, ikinci maçta da 2-1 mağlup ederek gruplara yükselmeyi başardı. ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 Sezonu'nda gruplarda yer alacak. Eleme turlarında Zalgiris, Olimpija Ljubljana ve Molde engellerini aşan sarı kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'ne giriş yapıyor.
Grup kuraları 31 Ağustos Perşembe günü Fransa'nın Monaco kentinde saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi UEFA TV'den canlı olarak yayınlanacak. GALATASARAY'IN GRUPTAKİ RAKİPLERİ BELLİ OLACAK
Kura sonucunda Galatasaray'ın yer alacağı grup ve üç rakibi belli olacak.
Kuraya katılacak olan 32 takım, UEFA kulüp sıralamasındaki yerine göre dört torbaya ayrılacak. Aynı ülkenin federasyonuna bağlı takımlar bu aşamada aynı grupta yer alamayacak. GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Şampiyonlar Ligi takımları ve katılacakları torbalar;
1. Torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord
2. Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal
3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, Rangers ya da PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag ya da Rakow
4. Torba: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, AEK Atina ya da Antwerp, Lens ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Grup maçlarının tarihleri şu şekilde:
1. Maç Günü: 19-20 Eylül
2. Maç Günü: 3-4 Ekim
3. Maç Günü: 24-25 Ekim
4. Maç Günü: 7-8 Kasım
5. Maç Günü: 28-29 Kasım
6. Maç Günü: 12-13 Aralık