Konferans Ligi ikinci eleme rövanş maçları başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu ikinci eleme rövanş turu mücadeleleri 26 Temmuz Salı günü start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konferans Ligi ikinci eleme rövanş maçları başlıyor
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25 Temmuz 2022 15:12
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu ikinci eleme rövanş turu mücadeleleri 26 Temmuz Salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun rövanşında salı ve çarşamba günü 7 maç oynanacak.

Maçların TSİ programı şöyle:

26 Temmuz Salı

19.00 Lincoln (Cebelitarık)-Tobol (Kazakistan) (0-2)

20.15 TNS (Galler)-Vikingur Reykjavik (İzlanda) (0-2)

21.00 Ballkani (Kosova)-La Fiorita (San Marino) (4-0)

27 Temmuz Çarşamba

18.00 Inter Escaldes (Andorra)-CFR Cluj (Romanya) (0-3)

20.00 AIK (İsveç)-Vorskla (Ukrayna) (2-3)

21.00 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Sutjeska (Karadağ) (0-0)

21.00 Gomel (Belarus)-Aris (Yunanistan) (1-5)

 

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