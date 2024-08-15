UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçlarından 2'si çarşamba günü oynandı.
Ligde 3. eleme turunda bugün Astana (Kazakistan) ve Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) rakiplerini eleyerek tur atladı.
Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Astana (Kazakistan) - Corvinul (Romanya): 6-1 (2-1)
Fehervar (Macaristan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-2 (0-1)
Not: İlk maçların sonuçları parantez içinde yazılmıştır.
Ligde 3. eleme turunda bugün Astana (Kazakistan) ve Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) rakiplerini eleyerek tur atladı.
Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Astana (Kazakistan) - Corvinul (Romanya): 6-1 (2-1)
Fehervar (Macaristan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-2 (0-1)
Not: İlk maçların sonuçları parantez içinde yazılmıştır.
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