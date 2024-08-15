Konferans Ligi günün sonuçları!

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçlarında günün sonuçları şu şekilde!

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konferans Ligi günün sonuçları!
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15 Ağustos 2024 00:28
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçlarından 2'si çarşamba günü oynandı.

Ligde 3. eleme turunda bugün Astana (Kazakistan) ve Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) rakiplerini eleyerek tur atladı.

Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

Astana (Kazakistan) - Corvinul (Romanya): 6-1 (2-1)

Fehervar (Macaristan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-2 (0-1)

Not: İlk maçların sonuçları parantez içinde yazılmıştır.

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