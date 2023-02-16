Konferans Ligi 20:45 seansında 4 maç oynandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk ayağında 4 maç yapıldı.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, TSİ 20.45'te başlayan maçlar tamamlandı.



Trabzonspor, konuk ettiği Basel'i 65. dakikada Jens Stryger Larsen'in kaydettiği golle 1-0 yendi.



Son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turunda rövanş karşılaşmaları, 23 Şubat'ta oynanacak.



İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Braga (Portekiz) - Fiorentina (İtalya): 0-4



Trabzonspor - Basel (İsviçre): 1-0



Bodo/Glimt (Norveç) - Lech Poznan (Polonya): 0-0



Karabağ (Azerbaycan) - Gent (Belçika): 1-0



Öte yandan karşılaşmalar öncesinde Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.





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