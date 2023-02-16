Konferans Ligi 20:45 seansında 4 maç oynandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk ayağında 4 maç yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, TSİ 20.45'te başlayan maçlar tamamlandı.
Trabzonspor, konuk ettiği Basel'i 65. dakikada Jens Stryger Larsen'in kaydettiği golle 1-0 yendi.
Son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turunda rövanş karşılaşmaları, 23 Şubat'ta oynanacak.
İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Braga (Portekiz) - Fiorentina (İtalya): 0-4
Trabzonspor - Basel (İsviçre): 1-0
Bodo/Glimt (Norveç) - Lech Poznan (Polonya): 0-0
Karabağ (Azerbaycan) - Gent (Belçika): 1-0
Öte yandan karşılaşmalar öncesinde Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, TSİ 20.45'te başlayan maçlar tamamlandı.
Trabzonspor, konuk ettiği Basel'i 65. dakikada Jens Stryger Larsen'in kaydettiği golle 1-0 yendi.
Son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turunda rövanş karşılaşmaları, 23 Şubat'ta oynanacak.
İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Braga (Portekiz) - Fiorentina (İtalya): 0-4
Trabzonspor - Basel (İsviçre): 1-0
Bodo/Glimt (Norveç) - Lech Poznan (Polonya): 0-0
Karabağ (Azerbaycan) - Gent (Belçika): 1-0
Öte yandan karşılaşmalar öncesinde Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ