Konami, Antoine Griezmann'ı affetmedi!

Konami Digital Entertainment, Yu-Gi-Oh Koleksiyon Kart Oyunu'nun resmi marka elçisi olan Antoine Griezmann'ın sözleşmesinin "ırkçı söylemlerden" dolayı iptal edildiğini duyurdu.



Yaklaşık 1 ay önce yapılan anlaşmayla birlikte Yu-Gi-Oh! Koleksiyon Kart Oyunu'nda bir ilk gerçekleşecekti ve Antoine Griezmann'ın bizzat kendinin tasarlama aşamasında yer aldığı bir kart oyunca eklenecekti.



Ancak Antoine Griezmann için 48 saat önce ortaya çıkan video tüm planlarını alt üst etti. Barcelona ve Ousmane Dembele ile bir sezon öncesi dönemde Japonya'da bir otelde olan Griezmann'ın bir Japon için söylediği ve "ırkçı" olduğu ifade sözler dünyanın gündemine oturmuş ve çok büyük bir tepki çekmişti.



Ortaya çıkan büyük skandalın ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen Griezmann bir açıklama yayınlayarak özür dilemişti.



Griezmann'ın özrü Barcelona'nın ana sponsoru olan Rakuten'in tavrını değiştirmedi ve Japon firması Rakuten "Bu davranış kabul edilemez" diyerek Barcelona'dan bir savunma talep etmişti.



Rakuten'in ardından harekete geçen bir başka Japon şirketi ise Konami oldu. Konami Digital Entertainment, Barcelona eFootball PES oyun serisinin sahibi ve bir ortak olarak FC Barcelona'dan bu davanın ayrıntılarını ve gelecekteki eylemlerini açıklamasını isteyeceğini duyurdu.



Konami Digital Entertainment, ayrıca Antoine Griezmann ile yapılan Yu-Gi-Oh kart oyunu sözleşmesinin de iptal edildiğini açıkladı.



BİR ADIM GERİDEN



Dembele, çektiği videoda, odadaki televizyona futbol oyunu kurmaya çalışan Asyalı otel çalışanları ile alay ediyor; hatta daha ileri gidip ırkçı sözler sarf ediyor.



Videoda Dembele, Griezmann'a, "Bütün o çirkin yüzler sen oyun oynayabilesin diye" ifadelerini kullanıyor. Dembele daha sonra da, Asyalı çalışanların yüzüne kamerayı yaklaştırıp dilleriyle alay ediyor. Oyunu yükleme süresi uzayınca da, "Ülkenizde teknolojik üstünlüğünüz var mı, yok mu?" diyor.







