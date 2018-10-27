Konaha PUBG Turnuvası kayıtları açıldı!

Konaha Resaurant'ın sponsor olduğu, Cadılar Bayramı partisine giriş ödüllü Konaha PUBG Turnuvası başlıyor.


Uzak Doğu kültürünün Türkiye'deki en büyük isimlerinden olan Konoha Restaurant'ın düzenlediği Hallowen Partsine bilet ödüllü PUBG turnuvası 30 Ekim Salı günü 18:30'da başlıyor. Duo modda gerçekleşeccek olan turnuva League Factory twitch kanalından canlı yayınlanacak.  

PUBG turnuvamızın kazananları, Konoha'nın düzenlediği 30 Ekim'de Maslak Konoha'da gerçekleşecek olan Hallowen Partisine davetiye kazanacak!  Sınırsız Sushi, Portakallı Pekin Ördeği, DJ Performansı ve sürpriz içeriklerin olacağı partiyi kesinlikle kaçırmamanız gerekir. 

Nasıl Katılınır?

30 Ekim akşamı saat 18:30'da League Factory yetkilileri kurdukları odanın bilgilerini Twitch kanllarından paylaşacak. Önden kayıt olmanız gereken turnuvaya kayıt olamk için buraya tıklayınız.


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