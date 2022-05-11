Kon TV mukabele saat kaçta Kon TV hatim saati) (11 Mayıs Çarşamba)
2022 Kon TV Mukabele saatleri, Ramazan ayına az bir zaman kala araştırılan konular arasında yerini aldı. On bir ayın sultanı Ramazan ayı içerisinde farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanların heyecanı Kon TV'de mukabele saat kaçta diyerek hatim saati takip ediliyor ve heyecan giderek artıyor. Bu ay içerisinde aynı zamanda mukabeleler de yapılıyor. İşte hangi televizyon kanalında hangi mukabele var, saatleri
Kon TV 2022 mukabele saatleri belli oldu. Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bu ay içerisinde Kur'an-ı Kerim'i okumak ve dinlemek isteyen Müslümanlar mukabelelere yoğun ilgi gösteriyorlar. KonTV mukabele saati, Kon TV hatim vatandaşlar hangi kanalda mukabelenin yayınlanacağını merak ediyorlar. Peki mukabele hangi kanalda, saat kaçta?
KON TV MUKABELE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Kon TV ekranlarında mukabele ve hatim saat 05:00'te ekranlara geliyor.
Meltem TV mukabele 2022 sabah saat 7:30'da yayınlanıyor.
TRT 1'de her gün saat 05:20'de Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif'i okunuyor.
Diyanet TV'de ise her gün saat 06:00'da ve saat 15:00'te Mukabele yayınlanıyor.
Kanal 7'de mukabele her gün saat 05:15'te yayınlanıyor.
Akit Tv Tv Mukabele Saati henüz açıklanmadı ancak sahurdan sonra 05:20'den sonra yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeleri sayfalarımızdan takip edebilirsiniz.
Semerkand Tv Mukabele Saati: 06:00 ve 14:00'te başlıyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
MUKABELE NASIL OKUNUR?
Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi anlamına gelen mukabele okumanın adabı sırasıyla şu şekilde olmalı: Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek. Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak. Kıbleye yönelmek.
Allah Teala'nın: "Kur'an okuyacak olduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" ayeti (Nahl, 98) mucebince Kur'an okumaya başlarken euzü çekmek. Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekmek. Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek. Sesi güzelleştirmek ve Kur'an'ı tane tane okumak. Aceleci davranmamak. Med kaidelerine uymak.
KURAN HATMİ (MUKABELE) 1. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 2. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 3. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 4. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 5. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 6. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 7. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 8. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 9. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 10. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 11. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 12. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 13. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 14. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 15. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 16. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 17. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 18. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 19. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 20. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 21. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 22. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 23. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 24. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 25. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 26. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 27. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 28. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 29. CÜZ
KURAN HATMİ (MUKABELE) 30. CÜZ VE HATİM DUASI
MUKABELE NEDİR?
Mukabele: Karşılık, cevap anlamlarına gelmektedir. Kur'an literatüründe mukabele: Cebrail aleyhisselam-ın her sene Ramazan ayında Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı müzakere etmelerini, birbirlerine okumalarını ifade eder. Ramazan-ı Şerif'in en mühim vasfı, bir Kur'an-ı Kerim mevsimi olmasıdır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan Cebrail'le birlikte o zamana kadar nazil olan Kur'an'ı mukabele usûlüyle karşılıklı okurlardı. Ömrünün son ayında ise iki kere tekrarladılar.
İbni Mes'ûd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum; bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir." (Tirmizi, Fezailü'l-Kur'an 16)
MELTEM TV MUKABELE HATİM NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Meltem TV ekranlarında hatim veya mukabele takip etmek isteyenler için yayın saati belli oldu.