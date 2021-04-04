Komşu'da yeni bir aşk: Younes Belhanda

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım aramaya devam eden Younes Belhanda için Yunan temsilcisi Olympiakos nabız yoklamaya başladı

Haber; Sporx.com dış haberler
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Komşu'da yeni bir aşk: Younes Belhanda
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04 Nisan 2021 14:26
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda için sürpriz transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Valencia, Real Betis, Nice ile ismi anılan Belhanda için bu kez de Yunan ekibi Olympiakos'un devrede olduğu bildirildi.

Yunan basınından To10, Olympiakos'un ciddi bir şekilde Belhanda'yı istediğini kaydederken Faslı oyuncunun geçmişinden bugüne kadar olan serüvenini okuyucularıyla paylaştı.

Haberde Belhanda için, "Bir orkestra oyuncusu. Fransa, Ukrayna ve Türkiye'de şampiyonluklar kazandı. Galatasaray'da kazandığı para çok konuşuldu. 10 numaralı forması Sneijder'den alması için çok fazla fark yaratması beklendi. Rakamlara bakıldığında ise Türkiye'de fena işler yapmadı. Hiçbir yerde başarısız olmadı. Şu anda kendine iyi bir liman arıyor. Belki de bu liman Pire olabilir" sözleri kullanıldı

Sarı kırmızılılarda 131 maça çıkan Younes Belhanda, 22 gol atarken, 26 asist yapmıştı. Olympiakos'ta şu anda Türkiye'den tanıdığımız isimler Armindo Bruma ve Mathieu Valbuena da görev alıyor



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