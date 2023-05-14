Kompany'den Wout Weghorst'a şart

Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a kiralanan Hollandalı forvet Wout Weghorst'un geleceği netleşiyor.



İngiliz basınından Mirror'un haberine göre; sezon sonunda, bonservisinin bulunduğu kulüp olan Burnley'e dönmesine kesin gözüyle bakılan Weghorst'un, Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany ile bir görüşme yapacağı öne sürüldü.



"PROJEYE KATKI YAPMALI"



Haberde, Kompany'nin Weghorst'un takıma dönüşüne sıcak baktığı ancak oluşturdukları projeye katkıda bulunabilecek konumda olmasını istediği ifade edildi.



"HALA BİZİM OYUNCUMUZ"



Daha önce Weghorst hakkında açıklamay yapan Kompany, "Wout hala bizim oyuncumuz ve o, Premier Lig'in en iyi 4 takımından birinde oynayan bir oyuncu. Benim için en önemli şey onun sezonu iyi bir şekilde tamamlaması. Daha sonra bir görüşme yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.



Manchester United formasıyla bu sezon 28 resmi maça çıkan Weghorst, bu maçlarda 2 gol 3 asist kaydetti.







