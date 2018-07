Kompany: "Brezilya'dan korkmadık, Fransa'dan da korkmayız"

2018 Dünya Kupası'nda Kazan Arena'da oynanan çeyrek final maçında Belçika, Fernandinho'nun kendi kalesine attığı gol ve De Bruyne'un golü ile Brezilya'yı 2-1'lik skor ile turnuvadan eledi. Belçika bu galibiyeti ile komşu ülkesi Fransa ile yarı finalde eşleşti.



"MARTİNEZ, EVERTON'DAN BİLDİĞİM TAKTİĞİYLE BİZİ OYNATTI"



Belçika adına bu tarihi galibiyetin mimarlarından biri olan Manchester United'ın golcü oyuncusu Romelu Lukaku, bu maç hakkında, "Teknik direktörümüz Martinez, aynı taktiği onunla birlikte Everton'da görev aldığım sürede de birçok kez kullanmıştı. Bu sebeple sahada ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyordum. Eden Hazard ve Kevin De Bruyne, bu taktiğin nasıl işlediği ve ne yapmaları gerektiği konusunda yardımcı oldum. Her şeyi olması gerektiği gibi yaptık ve hak ederek kazandık" dedi.



HER ZAMAN TAKIM OYUNCUSU OLMUŞUMDUR



Gol atmaması hakkında da konuşan Lukaku, "Ben her zaman bir takım oyuncusu olmuşumdur, takıma katkım büyüktür ve diğer oyuncuların daha iyi oynamasını sağlarım. Çok gol atmak ve asist yapmak istiyorum ama önceliğim takımım için olan gerekli olan görevleri yerine getirmek. Şimdi kısa bir süre için kutlama zamanı sonra Fransa maçı için çalışmamız lazım.Fransa maçı için sabırsızlanıyorum, çok iyi bir takımlar ama biz o maça süper motive bir şekilde çıkacağız" şeklinde konuştu.



"BREZİLYA'DAN KORMADIK, FRANSA'DAN DA KORKMAYIZ"



Brezilya karşısındaki galibiyet hakkında konuşan bir başka isim Belçika'nın başarılı stoper oyuncusu Vincent Kompany'di. Kompany karşılaşma hakkında, "Sahada elimizden geleni verdik, takımımızın bu performansından gurur duyuyorum. Takım olarak yetenekli olduğumuzu biliyoruz ve Japonya maçından önemli dersler çıkarttık. Brezilya'yı yenebileceğimizi biliyordum ve bu konuda mükemmel bir iş çıkardık. Bu galibiyet çocukluk hayalimin gerçekleşmesini sağladı, gelecekteki karşılaşmalarımız için çok motiveyiz. Brezilya'dan hiç korkmadık, Fransa'dan da korkmayız" ifadelerini kullandı.



"BREZİLYA'YI YENDİK, BU KADAR..."



Maç sonrası açıklamalarda bulunan bir başka Belçikalı futbolcu da Çin Ligi'nde forma giyen Axel Witsel oldu. Witsel maç hakkında, "Bu çok çok büyük bir başarı, profesyonel bir futbolcu olarak Brezilya karşısında Dünya Kupası'nda maç kazanmak hakikaten çok önemli. Çocukken televizyonlarda izlediğim Dünya Kupası'na katılmak kendi başına büyük bir olay. Brezilya'ya gerçek bir takım olduğumuzu gösterdik. Hep pozisyonumuzu çok iyi aldık ve ilk yarı mükemmele yakın oynadık. Çok organizeydik ve etkili kontra-ataklar yaparak Brezilya savunmasını çok zorladık. Eğer hayaliniz Dünya Kupası'nı kazanmak ise ve bu kadar ilerlemişseniz zaten böyle oynamanız gerekiyordur. Şimdi dinlenip, Salı günü oynanacak yarı final maçına tam gaz hazırlanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.