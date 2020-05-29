Kolpaçino nerede çekildi, kaç yılında, oyuncu kadrosu

KOLPAÇİNO'DAKİ KARAKTERLER, KİM KİMDİR?

HASILATI 3.6 MİLYON TL

Yönetmenliğini Atil İnaç'ın yaptığı ve son dönem Türk sinemasının kült filmlerinden olan Kolpaçino, bu akşam yine güldürmeye geliyor. İşte sinemaseverlerin merak ettiği Kolpaçino filminin konusu ve oyuncuları…Kolpaçino filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli bölgelerinde yapıldı. Villa olarak Çengelköy'deki bir mülk kullanıldı.Her şey Tayfun'un sosyeteye özenip mafya babası olan Ateş Bey'in paralarını araklamasıyla başlar. Fakat kısa zamanda yakalanan Tayfun büyük bir tehdit altına girmiştir. Bir hafta içinde 50 bin dolar getirmesi söylenmiştir. Tayfun'un bu kadar büyük bir meblayı nasıl getireceği konusunda hiçbir fikri yoktur. Aklına mahallenin abisi Sabri Abi (Aydemir Akbaş) gelir ve hemen yanına koşar.Sabri; alemin duayenlerinden sayılan, her şeyi görmüş yaşamış birisidir. Parayı illegal bir kumarhane açarak toparlama fikrini vermiştir fakat Sabri'nin gidebileceği tüm mekanlar polis tarafından bilindiği için kendisi mekan konusunda yardımcı olamayacaktır. Tayfun, önceden mal sattığı ve aynı zamanda sosyetenin sonradan görme zengin aile çocuğu olan arkadaşı Özgür'ün (Şafak Sezer) yardım edebileceğini düşünür!Şafak Sezer / ÖzgürAydemir Akbaş / Dolapdereli SabriAli Çatalbaş / TayfunEbubekir Öztürk / Arif (Ganyotçu)Serkan Şengül / ŞahinKemal İnci / KudretAli Sürmeli / AteşHakan Ural / SırrıEriş Akman / EmrullahGizem Denizci / BurcuŞafak Sezer: Özgür; Müteahhit Kudret'in oğludur. Babası sayesinde çok zengindir. Tayfun ve Sabri'yle birlikte kumarhane işine girer. Kumarhanede İstanbul'un en büyük kabadayısı Ekrem'in öldürülmesinden sonra macera başlar...Aydemir Akbaş: Dolapdereli Sabri; Kumarhanecidir. Olayların ciddiyetini en çok o kavrar. Ateş ve Sırrı'dan çok çekinmektedir.Ali Çatalbaş: Tayfun; Özgür'ün yakın arkadaşıdır. Özgür'ün kafasına kumarhane işini o sokmuştur. Bir bakımda her şey onun yüzünden olmuştur.Ebubekir Öztürk: Arif (Ganyotçu); Sabri'nin adamıdır. Kumarhanede oyun oynatan bir adamdır. Ekrem'in ölümüne o da karışmıştır. Lakabı Ganyotçudur.Serkan Şengül: Şahin; Kumarhanede oyun oynayan bir adamdır. Ekrem'in ölümüne o da istemeden karışmıştır. Galericidir.Kemal İnci: Kudret, Özgür'ün babasıdır. Çok zengin bir müteahittir.Ali Sürmeli: Ateş; İstanbul'un en büyük mafya babasıdır. Yeğeni Hüseyin'in Ekrem'i öldürmesinden sonra onu korumuştur. Hüseyin ölünce Sırrı'nın mekanına baskın yapmıştır. Sırrı alnından vurarak öldürür.Hüseyin Elmalıpınar: Hüseyin; Ateş'in yeğenidir. Kumar masasında Ekrem'le tartışmış ve onlardan erken davranıp silah çekerek Ekrem'i ve adamını öldürmüştür. Sırrı'nın adamları tarafından öldürülür.Abidin Yerebakan: Ekrem; İstanbul'un en büyük kabadayısıdır. Sırrı'nın abisidir. Hüseyin tarafından kumarhanede çıkan mesele yüzünden öldürülmüştür.Hakan Ural: Sırrı; Ekrem'in kardeşidir. Psikopattır. Hapisten yeni çıkmıştır. Ateş tarafından çamaşırhane baskınında Ateş'in adamları tarafından öldürülmüştür.Eriş Akman: Emrullah; Barbut masasındaki oyunculardan biri. Mesleği kuyumcudur.Gizem Denizci: Burcu; Özgür'ün nişanlısıdır.29 Ekim 2009 tarihinde Türkiye'de gösterime giren Kolpaçino filmi, toplam 14 hafta gösterimde kaldı. 457.687 biletli izleyici tarafından izlendi ve 3.653.362 TL hasılat elde etti.