Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi, kaç yılında (Oyuncuları)

KOLONYA CUMHURİYETİ FRAGMAN İZLE

Kolonya Cumhuriyeti, bu akşam televizyon ekranından izleyici ile buluşacak . Senaryosu Eray Akyamaner, Murat Kepez ve Sıla Çetindağ tarafından kaleme alınan komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda ise Murat Kepez oturuyor. Peki Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi, konusu ne? İşte Kolonya Cumhuriyeti filmi oyuncuları ve diğer merak edilenler…Kolonya Cumhuriyeti, Muğla Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz gibi tatil beldelerinde çekilmiştir.2017 yılında Türkiye'de gösterimde yer alan filmlerin biletli seyirci sayısına göre ilk 10'da yer aldı. Seyirci sayısı 1.114.318 oldu.Kasabanın belediye başkanlığını, olmayacak vaatler sayesinde kazanan Peker Mengen için icraat zamanı gelmiştir. İlk iş, söz verdiği üzere başbakanı oraya getirmek üzere harekete geçer. Ancak başbakana yapılan tantanalı karşılama töreni sırasında beklenmedik olaylar yaşanır ve belde bağımsız bir ülke haline gelir. Üstelik Amerika ile savaşa girmişlerdir. Amerika beş bin nüfuslu beldeye savaş açar. Peker, eşi Mualla ve danışmanlarıyla birlikte Amerika'yla baş etmeye çalışırken sıfırdan bir ülke kurmanın hiç de kolay olmadığını anlayacaktır.Kolonya Cumhuriyeti'nin başrollerinde Çağlar Çorumlu ile Büşra Pekin yer alıyor. Kadroda, Mahir İpek, Uğur Bilgin, Ersin Korkut ve Gülhan Tekin gibi isimler de bulunuyor.