Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi, kaç yılında (Oyuncuları)

Kolonya Cumhuriyeti, günün en çok araştırılan filmleri arasında öne çıkıyor. Büşra Pekin ve Çağlar Çorumlu gibi son dönemin iki yıldızını başrollerinde barındıran Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi? İşte Kolonya Cumhuriyeti filmi konusu ve oyuncuları…Kolonya Cumhuriyeti filmi, Muğla Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz gibi tatil beldelerinde çekilmiştir.

24 Mayıs 2020 16:31
Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi, kaç yılında (Oyuncuları)
Kolonya Cumhuriyeti, bu akşam televizyon ekranından izleyici ile buluşacak . Senaryosu Eray Akyamaner, Murat Kepez ve Sıla Çetindağ tarafından kaleme alınan komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda ise Murat Kepez oturuyor. Peki Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi, konusu ne? İşte Kolonya Cumhuriyeti filmi oyuncuları ve diğer merak edilenler…
KOLONYA CUMHURİYETİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kolonya Cumhuriyeti, Muğla Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz gibi tatil beldelerinde çekilmiştir.

2017 yılında Türkiye'de gösterimde yer alan filmlerin biletli seyirci sayısına göre ilk 10'da yer aldı. Seyirci sayısı 1.114.318 oldu.

KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİ KONUSU NE?

Kasabanın belediye başkanlığını, olmayacak vaatler sayesinde kazanan Peker Mengen için icraat zamanı gelmiştir. İlk iş, söz verdiği üzere başbakanı oraya getirmek üzere harekete geçer. Ancak başbakana yapılan tantanalı karşılama töreni sırasında beklenmedik olaylar yaşanır ve belde bağımsız bir ülke haline gelir. Üstelik Amerika ile savaşa girmişlerdir. Amerika beş bin nüfuslu beldeye savaş açar. Peker, eşi Mualla ve danışmanlarıyla birlikte Amerika'yla baş etmeye çalışırken sıfırdan bir ülke kurmanın hiç de kolay olmadığını anlayacaktır.

KOLONYA CUMHURİYETİ OYUNCULARI

Kolonya Cumhuriyeti'nin başrollerinde Çağlar Çorumlu ile Büşra Pekin yer alıyor. Kadroda, Mahir İpek, Uğur Bilgin, Ersin Korkut ve Gülhan Tekin gibi isimler de bulunuyor.

KOLONYA CUMHURİYETİ FRAGMAN İZLE

Diğer Haberler

Juventus'tan 'maske' satışı kararı Juventus

Juventus'tan 'maske' satışı kararı
Alvaro Negredo: 'İspanya'ya dönmek istiyorum' Beşiktaş

Alvaro Negredo: "İspanya'ya dönmek istiyorum"
Krasnodar, Manuel Fernandes'in sözleşmesini uzattı Beşiktaş

Krasnodar, Manuel Fernandes'in sözleşmesini uzattı
Beşiktaş, bonservissiz futbolcuların peşinde Beşiktaş

Beşiktaş, bonservissiz futbolcuların peşinde
Vedat Muriqi'nin büyük heyecanı Fenerbahçe

Vedat Muriqi'nin büyük heyecanı
Sergen Yalçın, Fatih Aksoy kararını verdi Beşiktaş

Sergen Yalçın, Fatih Aksoy kararını verdi
Beşiktaş'ta 4 kanat oyuncusu Gökhan Töre kadar etmedi Beşiktaş

Beşiktaş'ta 4 kanat oyuncusu Gökhan Töre kadar etmedi
Toplu mesaj atma, toplu bayram mesajı gönderme nasıl yapılır (videolu anlatım) Gündem

Toplu mesaj atma, toplu bayram mesajı gönderme nasıl yapılır (videolu anlatım)
2020 Ramazan bayramı mübarek olsun mesajları, Bayram kutlama mesajları Gündem

2020 Ramazan bayramı mübarek olsun mesajları, Bayram kutlama mesajları
Daha fazla göster
1

Jordi Bertomeu: "EuroLeague'de bu sezon iptal edilsin"
2

İç hat uçuşlarına 4 Haziran'da başlıyor
3

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Azap: ''İkinci bir artış bekliyoruz''
4

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
5

ABD, Brezilya'dan ülkeye girişlerin durdurulduğunu açıkladı
6

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5,5 milyonu geçti
7

İtalya'da gençlere salgın uyarısı
8

ABD'de Müslümanlar Kovid-19 nedeniyle 'arabada' bayramlaştı
9

Sağlık Bakanı Koca, günün verilerini açıkladı
10

Spor dünyasında koronavirüs sonrası yeni imajlar
yukarı ok