Kolombiyalı Neymar'ı Beşiktaş'a önerdiler!..

Kadrosuna genç futbolcular katmak isteyençin sürpriz bir transfer iddiası geldi.Arjantin basınının haberine göre Ukrayna Ligi'nde Karpaty Lviv takımında oynayan 20 yaşındaki Kolombiyalı 10 numara, menajerler tarafından Beşiktaş ve River Plate takımlarına önerildi.Oyun tarzı nedeniyle ''Kolombiyalı Neymar'' olarak adlandırılan genç futbolcu ile Ukrayna'dan Shakthar Donetsk, Dinamo Kiev, Almanya ve Fransa'dan da takımların beklemede olduğu ve futbolcunun bonservis değerinin 4 milyon euro olduğu belirtildi.İki sezon önce Kolombiya ekiplerinden Millonarios'tan Sevilla'nın B takımına transfer olan Jorge Carrascal, geçen sezon 2 milyon euroya Karpaty'e transfer olmuştu. Gelecek vaad eden futbolcu, bu sezon Ukrayna Ligi'nde 16 maçta gol atamazken sadece 1 asist yaptı ancak oyun tarzıyla büyük takımların ilgisini çekmeyi başardı. Genç futbolcu, sezon başında da Beşiktaş'ın transfer listesine girmişti.