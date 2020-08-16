Kolombiyalı futbolcu, Trabzonspor'a haber yolladı!

Trabzonspor Yönetimi'nin şartlarını araştırdığını öğrenen Kolombiyalı futbolcu Stiven Mendo, kulübe haber yollayarak transfer olmak istediğini bildirdi

Haber; Sabah
Kolombiyalı futbolcu, Trabzonspor'a haber yolladı!
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16 Ağustos 2020 10:47
Trabzonspor, Amiens kulübünden transfer etmek istediği 28 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat Stiven Mendoza için menajerler aracılığı ile nabız yoklamıştı. Ancak Fransız kulübünün 3.5 milyon Euro'luk talebini fazla bulan ve bu nedenle hamle yapmayan bordo-mavili kulübe sürpriz bir mesaj geldi.

Karadeniz ekibinin kendisiyle ilgilendiğinden haberdar olan Mendoza menajeri aracılığıyla haber yollayarak, "Gelmeye hazırım" dedi.

Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve transfere istekli olan oyuncu için Trabzonspor yönetiminin yeni bir girişimde bulunacağı gelen haberler arasında.



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