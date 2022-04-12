Kolombiyalı eski futbolcu trafik kazası sonrası ağır yaralı

Real Madridli ve Kolombiyalı eski futbolcu Freddy Rincon, geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Kolombiyalı eski futbolcu trafik kazası sonrası ağır yaralı
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12 Nisan 2022 15:44
Real Madrid ve Kolombiya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Freddy Rincon, ülkesinde trafik kazası geçirdi.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde, Cali kentinde kullandığı aracın bir otobüsle çarpışması sonucu ağır yaralanan 55 yaşındaki Rincon'un hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Eski futbolcunun başına aldığı darbeler sonucu beyin travması geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Rincon ile araçta bulunan 4 kişi ve otobüs şoförünün de yaralandığı ifade edildi.

Napoli, Real Madrid, Palmeiras, Corinthians ve Santos gibi ekiplerde görev alan orta saha oyuncusu Rincon, üç Dünya Kupası'nda (1990, 1994, 1998) sahaya çıktığı Kolombiya Milli Takımı ile 84 maçta 17 gol attı.

Dünya Kupası'nda 10 maçta forma giyen Rincon, turnuvada Carlos Valderrama ile ülkesinin en fazla görev yapan oyuncusu konumunda bulunuyor.

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