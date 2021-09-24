Kolombiyalı boksör olimpiyat oyunlarında olmayı hedefliyor.

Kolombiyalı boksör Angie Valdes Pana olimpiyat oyunlarında olmayı hedefliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kolombiyalı boksör olimpiyat oyunlarında olmayı hedefliyor.
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24 Eylül 2021 14:49
Kolombiyalı eski olimpik boksör Angie Valdes Pana, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi devam ederken bir sonraki olimpiyat oyunlarında olmayı hedefliyor. 


Bu spordan kazandığı para ile beş kardeşini geçindiren, dört kez ulusal şampiyon olan ve 13 kardeşten oluşan bir ailenin kızı Pana, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) göre çocukların yüzde 38'inin sosyal dışlanma ve yoksulluk riski altında olduğu Barranquilla bölgesindeki kasabalardan birinde yaşıyor.

Pana, ailesine yardımcı olmak için spor faaliyetlerinden elde ettiği gelirin 220 Amerikan doları olduğunu belirtti.

Angie Valdes Pana, Kolombiya'nın Polonuevo semtinde antrenman yaptı.



 


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