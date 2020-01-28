Kolombiya, Radamel Falcao'yu konuşuyor

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, ülkesinde manşetlere çıktı. Radamel Falcao'nun Konyaspor'a attığı gol ve Galatasaray'ın galibiyeti, Kolombiya basınında geniş yer buldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Galatasaray.org
Kolombiya, Radamel Falcao'yu konuşuyor
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28 Ocak 2020 09:50
Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında beklentilerin altında kalmıştı. Ankaragücü maçıyla birlikte formasına kavuşan Kolombiyalı golcü oynadığı son 3 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkaran Falcao, Türkiye Kupası'nda da 1 gol attı. 33 yaşındaki tecrübeli forvetin ülkesinde Konyaspor'a attığı gol ve Galatasaray'ın galibiyeti 'Kaplan Kükredi' başlıklarıyla duyuruldu.

Avrupa basınında da Kolombiyalı golcünün performansına yer ayrıldı. 'Falcao atıyor, Galatasaray kazanmaya devam ediyor' manşeti atıldı.

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