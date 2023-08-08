Kolombiya, Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Jamaika'yı 1-0 yene Kolombiya çeyrek finale kalmayı başardı.



Bu yıl 9'uncusu düzenlenen kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda son 16 turu, iki maçla tamamlandı.



İlk karşılaşmada, Kolombiya, Jamaika'yı 51. dakikada Catalina Usme'nin golüyle 1-0 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale adını yazdırdı.



Teknik direktörlüğünü Herve Renard'ın üstlendiği Fransa ise turnuvaya ilk kez katılan Fas'ı 15. dakikada Kadidiatou Diani, 20. dakikada Kenza Dali, 23. ve 70. dakikalarda Eugenie Le Sommer'ın ağları sarsmasıyla 4-0 mağlup ederek üst üste 4. kez Dünya Kupası'nda son 8 takım arasına girdi.



Turnuvada çeyrek final müsabakaları, iki günlük aranın ardından 11 Ağustos Cuma günü başlayacak.



Çeyrek final maç programı TSİ şöyle:



11 Ağustos Cuma:



04.00 İspanya-Hollanda



10.30 Japonya-İsveç



12 Ağustos Cumartesi:



10.00 Avustralya-Fransa



13.30 İngiltere-Kolombiya







