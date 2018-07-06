Kolombiya halkından Dünya Kupası sonrası inanılmaz karşılaşma!

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'ye elenen ve ülkeye dönen Kolombiya Milli Takımı, havalimanında binlerce Kolombiyalı tarafından çoşkuyla karşılandı.Kolombiya Milli Takımı'nı 26 Mayıs'ta Rusya'ya, başkent Bogota'daki El Campin Stadyumu'nda yapılan son idmanla uğurlayan yaklaşık 30 bin Kolombiyalı, futbolcular ve teknik heyeti Rusya dönüşünde de yalnız bırakmadı. Kolombiyalılar, futbolcu ve teknik kadroyu taşıyan otobüse El Dorado Havalimanı'ndan, törenin düzenlendiği stadyuma kadar eşlik etti.Takım otobüsü gösterilen yoğun ilgiden dolayı El Campin'e gecikmeli vardı. Binlerce taraftar ise yoğun ilgiden stadyuma giremedi. Milli takımın gelmesiyle coşku daha da artarken birçok taraftar futbolculara ulaşabilmek için sahaya atladı.Taraftarın en çok ilgili gösterdiği isimlerden Teknik Direktör Jose Pekerman statta yaptığı konuşmada, Kolombiyalıların, mağlubiyete rağmen böyle büyük bir karşılama düzenlemelerininolduğunu söyledi.Kolombiya, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1'lik eşitlikle sona eren karşılaşmada İngiltere'ye 4-3 mağlup olarak Dünya Kupa'sından elenmişti.