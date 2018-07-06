Kolombiya Büyükelçiliği'nden Harry Kane manşetine eleştiri!
Kolombiya Büyükelçiliği, İngiliz The Sun gazetesinin Harry Kane görseli ile yaptığı Kolombiya - İngiltere maç manşetini eleştirdi.
Dünya Kupası'nda İngiltere - Kolombiya maçı öncesi ortam gerildi. İngiliz The Sun gazetesi, maç manşeti olarak Harry Kane'in fotoğrafı ile ''İngiltere, dünyaya Shakira, iyi kahve ve diğer şeyi veren ülke ile karşılaşıyor. Haydi Kane!'' sözlerini kullandı.
''BİR ÜLKEYİ BÖYLE SUÇLAMAK...''
Kolombiya Büyükelçisi Nestor Osorio Londom ise İngiliz gazetesinin 'Diğer şey' sözünden rahatsız olurken ''Dünya Kupası'nın barışçıl havasına aykırı olup bir ülkeyi böyle suçlamak ciddi bir sorun. Bu maçta saygı, fair play ve eğlence olacak.'' şeklinde konuştu.
Kolombiya taraftarlarının da kullanılan manşetten rahatsızlık duyduğu belirtildi.
''BİR ÜLKEYİ BÖYLE SUÇLAMAK...''
Kolombiya Büyükelçisi Nestor Osorio Londom ise İngiliz gazetesinin 'Diğer şey' sözünden rahatsız olurken ''Dünya Kupası'nın barışçıl havasına aykırı olup bir ülkeyi böyle suçlamak ciddi bir sorun. Bu maçta saygı, fair play ve eğlence olacak.'' şeklinde konuştu.
Kolombiya taraftarlarının da kullanılan manşetten rahatsızlık duyduğu belirtildi.
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