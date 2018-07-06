Kolombiya Büyükelçiliği'nden Harry Kane manşetine eleştiri!

Dünya Kupası'ndamaçı öncesi ortam gerildi. İngiliz The Sun gazetesi, maç manşeti olarak Harry Kane'in fotoğrafı ilesözlerini kullandı.Kolombiya Büyükelçisi Nestor Osorio Londom ise İngiliz gazetesinin 'Diğer şey' sözünden rahatsız olurken ''Dünya Kupası'nın barışçıl havasına aykırı olup bir ülkeyi böyle suçlamak ciddi bir sorun. Bu maçta saygı, fair play ve eğlence olacak.'' şeklinde konuştu.Kolombiya taraftarlarının da kullanılan manşetten rahatsızlık duyduğu belirtildi.