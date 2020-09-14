Kolombiya basınından Falcao'ya övgüler!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, ülkesi Kolombiya'da övgü topladı.

, Fotoğraf; AA
Kolombiya basınından Falcao'ya övgüler!
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14 Eylül 2020 10:48
Galatasaray, lige 3-1'lik Gaziantep galibiyetiyle başlarken Aslan'ın süper yıldızı Falcao, attığı 2 golün yanına 1 de asist eklemişti.

Kolombiya basını da Falcao'nun performansını övdü.

"eltiempo. com" sitesi, "Kaplan mükemmel döndü" başlığını kullandı.

"Wradio.com", 'Kaplan' lakaplı futbolcuyla ilgili, "Kaplan, Aslanlarla kükredi" yorumunda bulundu.

"pt. besoccer.com" ise "Falcao yaptığı dubleyle 3 puanı getirdi" satırlarına imza attı.



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