Köln'ün maskotu keçi Hennes'e koronavirüs engeli

Liglerin başlaması adına federasyonlar Koronavirüs protokolü yayınlarken bu yasaklardan en ilginç olanı ise Almanya Bundesliga'da yaşanacak.
Almanya'da virüs kurallarına göre saha içerisinde futbolcu ve görevliler dışında kimse olamayacak. Köln'ün keçi maskotu Hennes IX de müsabakalarda yer alamayacak. Alman ekibi, 12 yıl aradan sonra ilk kez keçisi olmadan karşılaşmaya çıkacak.
Hennes IX'un bu pazar günü oynanacak Mainz maçında Köln'ü yalnız bırakması gerekiyor. Ünlü maskot, 2008 yılından bu yana ilk kez RheinEnergieStadion'da takımını yalnız bırakacak.
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Almanya'da virüs kurallarına göre saha içerisinde futbolcu ve görevliler dışında kimse olamayacak. Köln'ün keçi maskotu Hennes IX de müsabakalarda yer alamayacak. Alman ekibi, 12 yıl aradan sonra ilk kez keçisi olmadan karşılaşmaya çıkacak.
Hennes IX'un bu pazar günü oynanacak Mainz maçında Köln'ü yalnız bırakması gerekiyor. Ünlü maskot, 2008 yılından bu yana ilk kez RheinEnergieStadion'da takımını yalnız bırakacak.
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