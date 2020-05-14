Köln'ün maskotu keçi Hennes'e koronavirüs engeli

Almanya Bundesliga, futbola dönmeye hazırlanırken koronavirüs salgınına karşın katı kurallar da devreye giriyor ve bu kapsamda Köln'ün dünyaca ünlü maskotu keçi Hennes de karşılaşmalara katılamayacak. Hennes, son 12 yılda ilk kez bir Köln maçını kaçıracak.

Köln'ün maskotu keçi Hennes'e koronavirüs engeli
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14 Mayıs 2020 11:46
Liglerin başlaması adına federasyonlar Koronavirüs protokolü yayınlarken bu yasaklardan en ilginç olanı ise Almanya Bundesliga'da yaşanacak.

Almanya'da virüs kurallarına göre saha içerisinde futbolcu ve görevliler dışında kimse olamayacak. Köln'ün keçi maskotu Hennes IX de müsabakalarda yer alamayacak. Alman ekibi, 12 yıl aradan sonra ilk kez keçisi olmadan karşılaşmaya çıkacak.

Hennes IX'un bu pazar günü oynanacak Mainz maçında Köln'ü yalnız bırakması gerekiyor. Ünlü maskot, 2008 yılından bu yana ilk kez RheinEnergieStadion'da takımını yalnız bırakacak.


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