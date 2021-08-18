Turkish Airlines EuroLeague'de 2020 – 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes'in Final Four'un düzenlendiği Köln şehrinde yaşadıklarının arka planını anlatan Köln'de Bir Asma Kilit Filmi'nde final bölümü yayınlandı.
Köln'de Bir Asma Kilit: Final!
Anadolu Efes'in EuroLeague şampiyonluğunun perde arkasını, Final Four boyunca yaşananları anlatan "Köln'de Bir Asma Kilit - A Padlock In Cologne" filminin dördüncü bölümü yayında...
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18 Ağustos 2021 21:15
Sonuçlanan Transferler
- 21:15 Köln'de Bir Asma Kilit: Final!
- 21:08 Rıza Çalımbay: "Kopenhag maçı bizim için final"
- 20:55 Abdullah Avcı: "Roma'yı yenmek için sabırlı oynayacağız"
- 20:32 CANLI: Romanya - Türkiye
- 20:02 Sadık Çiftpınar, Malatyaspor ile 3 yıllık anlaştı!
- 19:19 Fatih Terim: "Hatayspor maçını Olimpiyat'ta oynayacağız"
- 18:31 Fatih Terim'den Marcao yanıtı
- 18:13 Trabzonspor, Siopis'i açıkladı
- 17:51 Galatasaray'dan Marcao açıklaması
- 17:43 Uğurcan Çakır için istenen rakam açıklandı
- 17:24 Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu
- 17:17 Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi
- 16:38 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası için kura heyecanı
- 16:35 Gaziantep, Joao Figueiredo'yu kadrosuna kattı
- 16:32 Giresunspor, Süper Lig'de başarıya inanıyor
- 16:31 Olimpiyat madalyasını, bir bebeğin hayatı için sattı
- 16:30 Sivasspor, Kopenhag'ı ağırlayacak
- 16:22 F1 Japonya Grand Prix'si iptal edildi
- 16:07 Warriors, Boston'a imzası öncesi Schröder ile ilgilenmiş!
- 16:02 Michy Batshuayi: "Pozisyona girmeden bile gol atarım"
- 16:00 Arijanet Muric: "Adana'da ambiyans güzel"
- 15:58 Jefferson: "Cunningham'e baktığımda, Brandon Roy'u görüyorum"
- 15:57 İşte MKE Ankaragücü'nün gelecek planları
- 15:52 Attila Szalai: "Kadıköy için çok sabırsızım!"
- 15:44 Vitor Pereira, istediği forveti tarif etti
- 15:36 LaMelo: "Lonzo'dan daha iyiyim!"
- 15:36 Burak Elmas: "Gereken cezayı vereceğiz"
- 15:16 Embiid: "Her zaman, tek şehirde oynama hayalim vardı!"
- 15:02 Neslihan Kavas'ın hedefi Tokyo'da madalya sevinci yaşamak
- 14:56 Gençlerbirliği, Furkan Şeker'i transfer etti
- 14:56 Knicks, Taj Gibson'ın kontratında değişiklik yaptı!
- 14:52 Fournier: "Her zaman Knicks'te oynamak istemişimdir!"
- 14:50 Trabzonspor, Roma'yı konuk edecek
- 14:48 Galatasaray, Avrupa'da 293. maçına çıkacak
- 14:43 Fenerbahçe, 4 eksikle Helsinki'yi ağırlayacak
- 14:40 Önder Özen: "Batshuayi, en az Aboubakar kadar olmalı"
- 14:34 Denizlispor, Ozornwafor'u bitiriyor!
- 14:31 Köln'de Bir Asma Kilit Filmi'nde son perde: Final!
- 14:23 Galatasaray, Fatih Terim ile UEFA'da farklı!
- 14:18 Fenerbahçe, 2 yıl 5 ay sonra Avrupa'da maça çıkacak
- 14:13 Durant: "2K'de reytingim 99 olmalı"
- 14:03 Abdullah Avcı, 3 transfer daha istedi
- 13:55 Abdullah Avcı, Umut Meraş'ı veto etti
- 13:46 Adem Büyük çileden çıktı!
- 13:44 "76ers, Lillard alınmadığı sürece Simmons'ı bırakmayacak" iddiası!
- 13:42 Altay'a İngiltere'den sağ kanat: Barkhuizen!
- 13:39 Göztepe'de Adem Ljajic sesleri
- 13:21 Carmelo: "Detroit sözünü tutup beni seçseydi, yüzüğüm olurdu"
- 13:09 LiAngelo Ball: "NBA'e ait olduğumu düşünüyorum"
- 13:06 Galatasaray, Luyindama'nın sözleşmesini uzatıyor!
- 12:55 Trabzonspor, en golcü lig başlangıcını yaptı
- 12:40 Lens ve Boyd kulüp arıyor, Douglas kalıyor!
- 12:38 LaMelo: "NBA'e gireceğimi her zaman biliyordum"
- 12:33 Cedric Bakambu, Fenerbahçe'ye çok yakın
- 12:26 Fenerbahçe'de bu sezon merak edilen 10 şey
- 12:24 Cunningham'e göre G.O.A.T. Jordan değil, LeBron!
- 12:21 Serdar Dursun ameliyat oluyor
- 12:15 Kim Min-Jae formayı istiyor!
- 12:13 Beşiktaş'ta Batshuayi açıklanacak!
- 12:12 Diagne ve Feghouli'de Fatih Terim etkisi!
AVRUPA'DAN FUTBOL
Wolfsburg 6 oyuncu değişikliği yapınca hükmen elendi
Nagelsmann: "Kupada Flick'in payı daha fazla"
Bayern üst üste 2. kez Süper Kupa'yı aldı
Cristiano Ronaldo'dan tepki: "Bu saygısızlık"
Henry: "PSG'nin Messi'ye değil, iyi savunma yapmaya ihtiyacı var"
Jordi Alba: "İsteyen başkana sorsun, indirime gidiyorum"
Bayern Münih: "Amacımız borçsuz kalmak"
Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm
Real Madrid, Courtois'nın sözleşmesini yeniledi
Pep Guardiola: "Böyle bir başlangıç normal"
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