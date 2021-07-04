Köln'de bir asma kilit: Anadolu Efes'in şampiyonluk öyküsü

Anadolu Efes'in Köln'de yaşadığı en özel hikayeler, Anadolu Efes Spor Kulübü Youtube kanalında yayınlanmaya başladı.

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Köln'de bir asma kilit: Anadolu Efes'in şampiyonluk öyküsü
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04 Temmuz 2021 19:10
Anadolu Efes, THY EuroLeague şampiyonluğunu anlatan 4 bölümlük belgeselin ilk bölümünü yayınladı.

"Köln'de Bir Asma Kilit – A Padlock in Cologne" ismi bir taraftarın şampiyonluk dileğinden geliyor.

Bu isim, Final Four organizasyonunun Köln'de düzenleneceğinin belli olmasının ardından, Covid-19 salgını öncesinde bir Anadolu Efes taraftarının Köln'deki bir köprüye "Anadolu Efes F4 Champ" yazılı bir asma kilit asmasına gönderme yapıyor.


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