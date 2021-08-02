Köln'de Bir Asma Kilit: 3 Bölüm yayında

Anadolu Efes'in EuroLeague şampiyonluğunun perde arkasını, Final Four boyunca yaşananları anlatan "Köln'de Bir Asma Kilit - A Padlock In Cologne" filminin üçüncü bölümü, "Yeniden Yüzleşme" şimdi Anadolu Efes YouTube kanalında yayında!

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Köln'de Bir Asma Kilit: 3 Bölüm yayında
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02 Ağustos 2021 21:58
Turkish Airlines EuroLeague'de 2020 – 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes'in Final Four'un düzenlendiği Köln şehrinde yaşadıklarının arka planını anlatan Köln'de Bir Asma Kilit Filmi'nde sıra üçüncü bölüme geldi.


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