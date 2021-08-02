Turkish Airlines EuroLeague'de 2020 – 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes'in Final Four'un düzenlendiği Köln şehrinde yaşadıklarının arka planını anlatan Köln'de Bir Asma Kilit Filmi'nde sıra üçüncü bölüme geldi.
Köln'de Bir Asma Kilit: 3 Bölüm yayında
Anadolu Efes'in EuroLeague şampiyonluğunun perde arkasını, Final Four boyunca yaşananları anlatan "Köln'de Bir Asma Kilit - A Padlock In Cologne" filminin üçüncü bölümü, "Yeniden Yüzleşme" şimdi Anadolu Efes YouTube kanalında yayında!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ağustos 2021 21:58
Sonuçlanan Transferler
- 01:10 Kasımpaşa Bruma imzasına hazırlanıyor
- 23:32 Galatasaray Sportif AŞ'de görev dağılımı yapıldı
- 22:37 Barcelona'dan Messi için yeni açıklama
- 22:30 Tottenham'da Harry Kane sorunu!
- 22:24 Trabzonspor'da Caleb Ekuban krizi
- 22:01 Göztepe, ilk seyircili maçında Altınordu ile karşılaşacak
- 21:59 Menemensporlu Domgjoni, Luzern'e transfer oldu
- 21:58 Köln'de Bir Asma Kilit: 3 Bölüm yayında
- 21:55 Yangınlar nedeniyle TVF Pro Beach Tour Urla etabı ertelendi
- 21:53 Juventus, kaptan Chiellini'nin sözleşmesini uzattı
- 20:50 Fenerbahçe voleybolda Kaan Gürbüz'ü transfer etti
- 20:01 "Galatasaray, Aliou Dieng için teklif yaptı"
- 19:50 2 Ağustos Koronavirüs tablosu!
- 19:34 Göztepe, Atakan Çankaya'yı transfer etti
- 19:25 "Beşiktaş, David Okereke'yi transfer etmek istiyor"
- 19:09 Tokyo'da sporcularımızın 11. gün programı
- 19:02 Tokyo'da kadın basketbolunda çeyrek final eşleşmeleri
- 19:00 Türkiye, Tokyo 2020'de günü 2 madalyayla kapattı
- 18:56 Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ile Yasemin Adar tarihe geçti
- 18:52 Sivasspor'dan Gürcistan'a gitmek isteyen taraftarlarına uyarı
- 18:51 Tokyo'da kadın futbolunda finalin adı belli oldu
- 18:46 Beşiktaş Kulübü'nün yeni icra kurulu belli oldu
- 18:06 LaVine: "Hak ettiğim saygıyı görmek istiyorum"
- 18:02 Lakers'ın ilgilendiği yedi serbest oyuncu!
- 17:36 Knicks, Schröder'ı bu sezon "yoğun bir şekilde" izlemiş!
- 17:28 76ers, Tobias Harris'i de takasa açtı
- 17:20 Kuzma: "Kobe tarihin en iyisi, kuşkusuz..."
- 17:12 Draymond, Booker'a Final mağlubiyeti sonrası neler söyledi?
- 16:54 Türkiye'de ilk defa: 24 saat bisiklet yarışı
- 16:53 Yasemin Adar: "Türk kadınının yapamayacağı bir şey yok"
- 16:53 "Beal şüpheye düşünce, Russ da takasını istedi" iddiası!
- 16:41 Cuban: "NBA olarak, neden kendi 'Dünya Kupası' turnuvamızı kurmuyoruz?"
- 16:28 Berna Gözbaşı: "Transferlerle gündemi sallayacağız"
- 16:21 Yasemin Can, 500 metre finalinde 8. oldu!
- 16:18 Ahmet Ağaoğlu: "Biz futbolda adalet istiyoruz"
- 16:14 Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 96'ya çıktı
- 16:05 3000 metre engellide altın madalya El Bakkali'nin!
- 15:59 Kübalı güreşçi Lopez'den tarihi başarı
- 15:49 Rıza Kayaalp: "Buruk bir sevinç yaşıyorum"
- 15:33 İbrahim Çolak: "Aldığım sonuçtan mutluyum"
- 15:29 Tokyo'da şiddetli sağanak 10. günü etkiledi!
- 15:15 Avrupa Konferans Ligi'nde zorlu kuralar!
- 15:10 Şenol Güneş'ten hakemlere: "Cesur olun, korkmayın!"
- 15:07 Yasemin Adar tarih yazdı!
- 14:59 İbrahim Çolak'ın annesi: "Paris 20204'te daha iyi olacak"
- 14:45 Kadın futbolunda ilk finalist Kanada!
- 14:40 Busenaz Sürmeneli: "Altın madalyayı getirmeyi çok istiyorum"
- 14:28 Atlama masasında Adem Asil 6., Ahmet Önder 7. oldu!
- 14:21 Rıza Kayaalp'ten bronz madalya
- 14:14 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
- 13:56 Burak Elmas'tan Falcao, Feghouli ve Morutan açıklaması
- 13:52 Tokyo'da yelken yarışlarına olumsuz hava koşulu engeli
- 13:50 Burak Elmas, Morutan için son noktayı koydu!
- 13:19 Sinan Gümüş'e teklif yağıyor
- 13:11 Rıza Çalımbay: "Transferler bitti sayılır"
- 12:47 "Derrick Rose, Bulls'a geri dönmekle ilgileniyor" iddiası!
- 12:35 Galatasaray'da 3 yeni transfer, UEFA listesinde
- 12:30 Dwight Howard, Lakers'a geri dönebilir!
- 12:29 Nihat Özdemir: "2023'te kadın hakemler Süper Lig'de"
- 12:16 Işıl Karakaş: "AİHM'de kulüpler TFF'den tazminat talep edebilir"
AVRUPA'DAN FUTBOL
Juventus, kaptan Chiellini'nin sözleşmesini uzattı
Lille - PSG maçı canlı izle, canlı oyna
PSG'nin Lille karşısında eksiği çok
Cengiz Ünder asist yaptı. Merih Demiral 45 dakika oynadı.
Yusuf Demir, Barcelona'da ilk golünü attı!
Ajax'ın 16 yaşındaki futbolcusu trafik kazasında vefat etti!
Mourinho: "Fortnite tam bir kabus"
"Simeone ne kadar isterse takımın başında kalabilir"
Pochettino: "Kimsenin yeri garanti değil"
Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold'a yeni sözleşme
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
- Aşı randevusu nasıl alınır? E-DEVLET, E-NABIZ, MHRS) (03 Ağustos Salı)
- E-Devlet aşı randevusu alma, aşı randevusu nasıl alınır? (03 Ağustos Salı)
- E-NABIZ) koronavirüs aşı randevusu (03 Ağustos Salı)
- Aşı randevusu almak istiyorum, aşı randevusu nasıl alabilirim? (03 Ağustos Salı)
- Aşı randevusu nasıl alınır? Enabız aşı randevusu alma (03 Ağustos Salı)
- 2021 Sigara fiyatları, Sigara güncel fiyat listesi tüm markalar) (03 Ağustos Salı)
- Sigara fiyatları CANLI), 2021 tüm sigara fiyatları listesi (03 Ağustos Salı)
- SON DAKİKA) Sigara ne kadar oldu? En ucuz sigaranın fiyatı nedir? (03 Ağustos Salı)
- Sigara kaç para? Sigara fiyatları 2021 düzenlemesi ne kadar oldu? (03 Ağustos Salı)
- (03 Ağustos Salı)
- 2021 Zamlı sigara fiyatları listesi! Sigaralar ne kadar kaç para) oldu? (03 Ağustos Salı)
- Pazar günü kargolar açık mı? Pazar günü marketler, bakkallar (03 Ağustos Salı)
- Pazar nereler açık, pazar günü bakkalar açık mı? (03 Ağustos Salı)
- Pazar gunleri nereler acik Market, fırın, kargo, eczane) (03 Ağustos Salı)
- İzin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası izin belgesini alabilir miyim? (03 Ağustos Salı)
- Seyahat izin belgesi (03 Ağustos Salı)
- Seyahat izin belgesi çıkar, Seyahat izin belgesini nasıl alabilirim? (03 Ağustos Salı)
- İzin belgesi çıkarma nasıl? İzin belgesi nasıl çıkarılır? (03 Ağustos Salı)
- Aras Kargo bugün açık mı? Aras kargo kapanma günlerinde açık mı, çalışma saatleri (03 Ağustos Salı)
- Aras Kargo açık mı? Bugün Aras Kargo bırakıyor mu? Kargo dağıtım saatleri (03 Ağustos Salı)
- Sürat Kargo ne zaman açılıyor, Sürat Kargo ne zaman kapanıyor? Bugün Sürat Kargo açık mı? (03 Ağustos Salı)
- Sürat Kargo açık mı? Sürat Kargo çalışma saatleri, ne zamana kadar açık? (03 Ağustos Salı)
- Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, Sürat Kargo, PTT Kargo, UPS Kargo kapanmada açık mı? (03 Ağustos Salı)
- PTT Kargo kapanmada açık mı? PTT Kargo alıyor mu? PTT Kargo çalışma saatleri (03 Ağustos Salı)
- PTT Kargo bugün açık mı? PTT Kargo kapanma günlerinde açık mı? (03 Ağustos Salı)
- Kapanmada kargo verilir mi? Kargolar bugün dağıtım yapıyor mu? (03 Ağustos Salı)
- Kargo bugün çalışıyor mu? Kargo haftasonu çalışma saatleri açık mı? (03 Ağustos Salı)
- SHOW TV RAMO İZLE) Yeni bölüm Ramo full canlı yayın kesintisiz (03 Ağustos Salı)
- Menajerimi Ara yeni bölüm Pazar online izle StarTV canlı yayın kesintisiz (03 Ağustos Salı)
- Ödül oyunu Survivor 2021 yeni sezon izle canlı yayın, TV8 izle son bölüm canlı yayın (03 Ağustos Salı)