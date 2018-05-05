Köln Bayern Münih maçı canlı hangi kanalda saat kaçta? Köln Bayern Münih yayını

Köln-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Köln-Bayern Münih maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

05 Mayıs 2018 03:06
Köln Bayern Münih maçı canlı hangi kanalda saat kaçta? Köln Bayern Münih yayını
Köln-Bayern Münih maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Köln-Bayern Münih karşı karşıya gelecek.

KÖLN-BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Almanya'da Bundesliga'da heyecan başladı. Ligin 33. haftasında oynanacak Köln-Bayern Münih maçı naklen yayınlanacak.

5 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da oynanacak maçın tüm istatistikleri Sporx'te olacak.

Köln-Bayern Münih maçı 5 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'dan itibaren başlayacak.

Avrupa'nın 5 büyük liginde Bayern Münih, Manchester City ve Paris Saint-Germain'den (PSG) sonra şampiyonluğa ulaşan kulüp, Barcelona oldu.
Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

Almanya'da Bayern Münih, İngiltere'de Manchester City ve Fransa'da PSG'den sonra İspanya'da da Barcelona, şampiyonluğunu ilan etti. İtalya'da ise Juventus, puan tablosunun zirvesindeki yerini korudu.

- La Liga

Avrupa'nın 5 büyük liginin tek namağlup takımı Barcelona, deplasmanda Deportivo'yu 4-2 yenerek 4 maçı kalmasına rağmen şampiyonluk ipini göğüsledi.

Geçen sezondan beri süren yenilmezlik serisini 41 maça çıkararak kendine ait İspanya ligi rekorunu geliştiren Barcelona, son 10 yıl da 7'nci, tarihindeki 25. La Liga şampiyonluğunu elde etti.

Katalan ekibi, 1997-98 sezonunda bitime 4 karşılaşma kala şampiyonluğu garantilediğinden bu yana La Liga'da bunu başaran ilk takım oldu.

Barcelona formasıyla 41. kez hat-trick yapan Lionel Messi ve sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıklayan Andres Iniesta, 9. lig şampiyonluklarını kutladı.

Atletico Madrid, deplasmanda Alaves'i 1-0, Barcelona gibi bir maç eksiği bulunan Real Madrid ise sahasında Leganes'i 2-1 yendi.

La Liga'nın 35. haftası sonunda 86 puana ulaşan Barcelona'yı, Atletico Madrid 75 ve Real Madrid 71 puanla izledi.



- Serie A

Liderlik koltuğunda oturan Juventus, İtalya liginin 35. haftasında konuk olduğu Inter'i 3-2 mağlup etti.

Juventus ile şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, deplasmanda Fiorentina'ya 3-0 yenilerek büyük yara aldı.

Cengiz Ünder'in forma giymediği maçta Roma, Chievo'yu sahasında 4-1, Milan ise Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı karşılaşmada Bologna'yı deplasmanda 2-1 yendi.

Üçüncülük için Roma ile çekişen Lazio da Torino deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

88 puanlı Juventus, Serie A'nın son 3 haftasına 4 puanlık avantajla girdi. Torino ekibini, 84 puanlı Napoli, 70'er puanı bulunan Roma ve Lazio takip etti.

- Premier Lig

Şampiyonluk sonrası İngiltere Premier Lig rekorlarına gözünü diken Manchester City, deplasmanda oynadığı West Ham United maçını 4-1 kazandı. Bu sezon 30. galibiyetini alan Manchester City, Chelsea'nin geçen sezon kırdığı lig rekoruna ortak oldu.

Manchester United, ağırladığı Arsenal'i 2-1 yendi. İlk 6 içinde maç eksiği bulunmayan tek takım Liverpool, konuk ettiği Stoke City ile 0-0 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea, Swansea City deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.
Cenk Tosun'un ilk golü attığı maçta Everton, deplasmanda Huddersfield Town'ı 2-0 mağlup etti.

Premier Lig'de 36. haftanın ardından 93 puanı bulunan Manchester City'nin arkasından 77 puanlı Manchester United, 72 puanlı Liverpool, 68 puanlı Tottenham ve 66 puanlı Chelsea sıralandı.

- Bundesliga

Şampiyonluğu haftalar önce garantileyen Bayern Münih, Bundesliga'nın 32. haftasında ağırladığı Eintracht Frankfurt'u 4-1 ile geçti.

İkincilik için yarışan takımlardan Schalke 04, evinde Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund ise deplasmanda Werder Bremen ile 1-1 berabere kaldı.

Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart, konuk olduğu Bayer Leverkusen'i 1-0 yendi.

Bundesliga'da 81 puanı bulunan Bayern Münih'i, 57 puanlı Schalke 04 ve 55 puan toplayan Borussia Dortmund izledi.

- Ligue 1

Şampiyon PSG, Ligue 1'in 35. haftasında konuk ettiği Guingamp ile 2-2 berabere kaldı.

Monaco-Amiens maçı 0-0, Angers-Olympique Marsilya karşılaşması da 1-1 sonuçlandı. Evinde Nantes'ı 2-0 yenen Olympique Lyon böylece 2. sıraya yükseldi.

PSG, bitime 3 hafta kala 91 puana ulaştı. Lyon 72, Monaco 71 ve Marsilya 70 puanla başkent ekibinin arkasında yer aldı.

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