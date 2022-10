Kolejliler sahaya çıkıyor

"Yeteneği Başarıya Dönüştür" sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek Okyanus Koleji Süper Lig 2022-23 Sezonu'nun lansmanı yapıldı.



Kemerburgaz Kampüsü'nde gerçekleştirilen lansmana Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray, Sportif Direktör İbrahim Cengiz, kolej yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yeni sezon öncesi milli futbolcular, basketbolcular ve voleybolcuların da mesajları lansmanda izletildi. Eczacıbaşı Dynavit ekibinden Beyza Arıcı ve Yaprak Erkek, Anadolu Efes'ten Rodrigue Beaubois ve Doğuş Balbay, Ankaragücü'nden Taylan Antalyalı, Portekiz'in Braga takımından Serdar Saatçi, Beşiktaş'tan Salih Uçan ve eski milli futbolcu Mehmet Topal, öğrencilere başarılar diledi.



LOKMAN DEMİRAY: BU LİGLERLE BERABER ÇOCUKLAR BİR TAKIM OYUNUNU, BAŞARABİLME DUYGUSUNU VEYA YENİLME DUYGUSUNU DENEYİMLEYECEKLER



Sporcuların mesajlarının ardından kürsüye gelen Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray, "Geçen seneki sportif ligler muhteşemdi. İnşallah bu liglerle beraber çocuklar bir takım oyununu, başarabilme duygusunu veya yenilme duygusunu deneyimleyecekler" dedi.



Demiray, öğrencilerinin mezun olduktan sonra sanat veya spor alanlarının bir branşında uzmanlaşmasını hedeflediklerini belirterek, "Hep bir hayalimiz vardı. Öğrencilerimizin bizden mezun olduklarında bir sanat alanında hobi yeteneği oluşsun istiyorduk. Spor alanında da amatör düzeyde de olsa kendini ifade edebileceği, mücadele edebileceği bir branşta uzman olsun istedik. Hep hayalimiz buydu. Çok şükür bu hayalimiz yavaş yavaş gerçekleşmeye başlıyor. Bizden mezun olan çocuklarımız, bir halı saha maçına gittiğinde, bir basketbol maçına gittiği zaman o takımda yer alabilecek düzeyde oynayabilecek, o işten keyif alacak, bizim gibi aktif iş hayatına katıldığında da dinlenme merci, kendini ifade edebilme mercine sahip olması gerektiğine hep inandık. Öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz buna çok iyi ön ayak oldular. Bu vizyonu bütün gayretleriyle ayakta tutmaya ve daha da ileriye götürmeye çalıştılar. Bunu da arkadaşlarımızın başardığını gururla söyleyebiliyoruz. Birçok alanda dünya şampiyonluğu ve Türkiye şampiyonluğuyla arkadaşlarımız bizleri gururlandırdı.



Geçen seneki sportif ligler muhteşemdi. İnşallah bu liglerle beraber çocuklar bir takım oyununu, başarabilme duygusunu veya yenilme duygusunu deneyimleyecekler. Kazanmak ve kaybetmek, ikisi de değerli duygular. Mücadele edip sorumluluk alacaklar. Bu senenin geçen seneden daha iyi olacağına düşünüyoruz. İnşallah bu lig, seneler sonra ABD'nin kolej liglerine yakın bir seviyede olacaktır. Biz bu yoldan vizyon olarak hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Böyle kadrolarımız ve böyle güzide öğrencilerimiz olduğu sürece de sonuna kadar destekleyeceğiz. Sonuna kadar da gururlanacağız. Önümüzdeki haftalarda da bu ligi heyecanla bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Genel Müdür Lokman Demiray, DHA'ya verdiği röportajda da, organizasyonda 412 takımından yaklaşık 4 bin 120 sporcunun mücadele edeceğini vurgulayarak, şunları söyledi;



"Bu sene ikincisini düzenlediğimiz organizasyonda 412 takım yarışacak. Her hafta 2 saat kulüp, 2 saat yetenek derslerimiz var. Kulüp derslerimizde sportif kulüpler yer alıyor. Bu sportif kulüplerde öğrencilerimizin bir sportif branşta uzmanlaşmasını hedefliyoruz. Bu organizasyonla da taçlandırmış oluyoruz. Bu sene 412 takım ve yaklaşık 4 bin öğrenci bu kolej liginde mücadele etmiş olacaklar. Yaklaşık 16 branşta kulübümüz var. Takım oyunları ve bireysel sporlar olmak üzere futbol, okçuluk, doğa sporu, aikido, yüzme, basketbol ve voleybol branşlarından da bir lig oluşturulacak.



Burada amacımız; kazanmayı da kaybetmeyi de öğrenmeleri, bir takım ruhu oluşturmaları. Öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri bir platforma imkan tanımak için bu organizasyonlar çok verimli oluyor. Geçen sene de çok verimini aldık. Bu sene de inşallah daha güzel bir şekilde devam etmiş olacağız ve bu Okyanus Kolejleri'nin artık bir geleneği haline gelecek."



Bahçeşehir Kampüsü'nde 10. sınıfa giden Onuralp Özat, liglere basketbol branşında katılacağını ifade ederek, "Erken yaşta kazanmanın ve başarmanın nasıl bir his olduğunu, aynı zamanda da kaybettiğimizde bununla nasıl başa çıkacağımızı bize öğrettiği için bu ligleri bir ayrıcalık olarak görüyorum. Bence hayat bir yarış, bu şekilde kendimizi mücadeleye ve rekabete hazırlamamız güzel bir deneyim olacak. Basketbolda da Furkan Korkmaz'ı örnek alıyorum diyebilirim. Herkes yaptığı sporda kendini üst seviyelere taşımak ister, ben de bu sporda ileriye gitmek istiyorum" diye konuştu.



Sancaktepe Kampüsü'nün 6. sınıfında öğrenim gören Zeynep Aktaş da, voleybola olan yeteneğini kolejde kazandığını belirterek, "Her sene ilgimizin olduğu branşta eğitim almamız bizim için çok iyi bir imkan. Bu sayede de yeteneğimizi başarıya dönüştürebiliyoruz. Ayrıca bu maçlarda takım ruhunu ve maç tecrübesini kazanıyoruz. Koleje başlamadan önce de voleybol oynuyordum ama buna yeteneğim olduğunu kolejde fark ettim. Milli voleybolcu Hande Baladın'ı çok seviyorum. Bütün maçlarını izlemeye gayret ediyorum ve O'nu örnek almaya çalışıyorum. Onlar gibi olmak için çok çalışıyorum ve bunda da en büyük destekçim kolejim" dedi.



Futbol, basketbol, voleybol, okçuluk, doğa sporu, aikido ve yüzme branşlarından oluşturulacak lig 12-13 hafta sürecek. Okyanus Kolejleri Sportif Kulüpler Sezonu'nda müsabakalar 5 Kasım tarihinde başlayıp, cumartesi günleri 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.

