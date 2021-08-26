Kolasinac 90 dakika oynadı, Arsenal 6 golle turladı

İngiltere Lig Kupası 2. Tur maçında Arsenal, deplasmanda West Bromwich'e konuk oldu.



Hawthorns'da oynanan karşılaşmayı Arsenal 6-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.



Karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren goller 17, 45 ve 62. dakikalarda Aubameyang, 45+1'de Pepe, 50'de Saka ve 69'da Lacazette'den geldi.



Öte yandan Arsenal'de Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Sead Kolasinac, mücadelede 90 dakika görev yaptı. Bosna-Hersekli oyuncu maçta stoper olarak mücadele etti.



Arsenal'in 3. turdaki rakibi kura çekiminin ardından belli olacak.



