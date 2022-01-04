Köksal Ünlü'den Fatih Terim paylaşımı: "Herkes işine baksın"

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde istifa eden eski yönetici Köksal Ünlü'den Fatih Terim paylaşımı geldi.

, Fotoğraf; AA
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Köksal Ünlü'den Fatih Terim paylaşımı: 'Herkes işine baksın'
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04 Ocak 2022 13:36
Galatasaray'da kısa süre önce görevinden istifa eden Galatasaray eski genel sekreteri Köksal Ünlü'den Fatih Terim paylaşımı geldi.

Ünlü paylaşımında "Fatih Terim'i tanımayan ama çok iyi tanırmış havasında olan haramiler hariçten gazel okuyup, arkadan iş tutmaya kalkarsa Galatasaray duvarı onların üstüne yıkılır. Herkes işine baksın." dedi.




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