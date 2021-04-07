Kokoskov: "Vesely'nin yokluğunda da başarabilmeliyiz"

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 34. ve son haftasında 8 Nisan Perşembe günü İspanya temsilcisi Real Madrid ile oynayacakları maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kokoskov: 'Vesely'nin yokluğunda da başarabilmeliyiz'
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07 Nisan 2021 15:48
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 34. ve son haftasında 8 Nisan Perşembe günü İspanya temsilcisi Real Madrid'i yenmek istediklerini belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Kokoskov, takım olarak en iyisini yapıp kazanmak için mücadele edeceklerini kaydederek, "Bizim için bu maçın geride kalan karşılaşmalardan bir farkı olmayacak. Biz hiçbir zaman hesap yapmıyor, tüm mücadelelere aynı şekilde hazırlanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyup kazanmaya çalışacağız. Maçı kazanmaya çok ihtiyacı olan, iyi bir takımla karşılaşacağımızı biliyoruz. Avrupa Ligi'nin en güzel noktalarından biri de çok fazla takımın son ana kadar play-off için savaşması ve şampiyonluk için birçok adayın olması." ifadelerini kullandı.

Rakiplerine büyük saygı duyduklarını aktaran Kokoskov, "Biz bu mücadele için en iyi şekilde hazırlanacağız. Elbette Jan Vesely çok özel bir oyuncu ve yerini doldurmak çok zor. Onun yokluğu bizim için önemli bir meydan okuma olacak. Ancak iyi takımlar, en iyi oyuncularının yokluğunda da bir şekilde ayakları üstünde durmayı başarabilmelidir. Bu nedenle Jan'ın yokluğunda nasıl oynamamız gerektiğinin yolunu bulmamız gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.



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