Kokoskov: "Tüm takdiri oyuncularıma veriyorum"

Fenerbahçe Beko başantrenörü Igor Kokoskov, Bayern Münih karşısında galip gelen oyuncularına övgüler yağdırdı.

, Fotoğraf; AA
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Kokoskov: 'Tüm takdiri oyuncularıma veriyorum'
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31 Mart 2021 01:49
Fenerbahçe Beko başantrenörü Igor Kokoskov, Bayern Münih galibiyetinin ardından konuştu.

Yayıncı kuruluş beIN Sport'a maçı değerlendiren Kokoskov, oyuncularının performansından gurur duyduğunu belirterek tüm takımın takdiri hak ettiğini söyledi.

Kokoskov'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Tüm krediyi oyuncularıma veriyorum. İnanılmaz oynadılar. Çok iyi bir antrenör tarafından çalıştırılan çok sert ve çok atletik bir takım. Tüm takdiri oyuncularıma veriyorum. Çok az oynayan oyuncularım da mutluydu. Onlar da beni mutlu etti. Bu maçta küçük bir rol yoktu. Her rol çok önemliydi. İki takım da harika bir mücadele verdi. Belki biz takım olarak karakter gösterdik ve oyuncularımla gurur duyuyorum."



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