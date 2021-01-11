Kokoskov: 'Tek amacımız kazanmak!'

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Igor Kokoskov, Turkish Airlines EuroLeague'in 19. haftasında oynanacak olan Baskonia maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



EuroLeague gibi uzun bir maratonda özellikle iç saha maçlarında alınacak galibiyetlerin çok değerli olduğunu işaret eden Kokoskov, "Oynadıkları son birkaç karşılaşma bize Baskonia'nın takım olarak şu anda hangi seviyede olduğunu çok iyi özetliyor. Çok formdalar ve iyi basketbol oynuyorlar. Son olarak CSKA Moskova'yı yenmiş olmaları bunun en iyi kanıtı. Karşımızda çok sert bir takım olacak. Biz, ilk olarak kendi oyunumuza konsantre olmalıyız. Baskonia, kesinlikle sertliğine ve enerjisine cevap verebilmeniz gereken bir rakip. Çok yoğun ve agresif bir basketbol oynuyorlar ve bizim için ilk konu, onların bu özelliklerine cevap vermek olacak. Sezon çok uzun ve zorlu; her karşılaşmanın önemli olduğunu biliyoruz. Bu yarış içerisinde iç sahadaki maçları kazanmanın değeri büyük. Amacımız oyun planımızı sahaya yansıtmak ve iç sahadaki bu karşılaşmayı kazanmak olacak." dedi.



