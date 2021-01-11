Kokoskov: "Tek amacımız kazanmak!"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, Baskonia maçı öncesinde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Kokoskov: 'Tek amacımız kazanmak!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2021 16:10
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Igor Kokoskov, Turkish Airlines EuroLeague'in 19. haftasında oynanacak olan Baskonia maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

EuroLeague gibi uzun bir maratonda özellikle iç saha maçlarında alınacak galibiyetlerin çok değerli olduğunu işaret eden Kokoskov, "Oynadıkları son birkaç karşılaşma bize Baskonia'nın takım olarak şu anda hangi seviyede olduğunu çok iyi özetliyor. Çok formdalar ve iyi basketbol oynuyorlar. Son olarak CSKA Moskova'yı yenmiş olmaları bunun en iyi kanıtı. Karşımızda çok sert bir takım olacak. Biz, ilk olarak kendi oyunumuza konsantre olmalıyız. Baskonia, kesinlikle sertliğine ve enerjisine cevap verebilmeniz gereken bir rakip. Çok yoğun ve agresif bir basketbol oynuyorlar ve bizim için ilk konu, onların bu özelliklerine cevap vermek olacak. Sezon çok uzun ve zorlu; her karşılaşmanın önemli olduğunu biliyoruz. Bu yarış içerisinde iç sahadaki maçları kazanmanın değeri büyük. Amacımız oyun planımızı sahaya yansıtmak ve iç sahadaki bu karşılaşmayı kazanmak olacak." dedi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için