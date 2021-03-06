Kokoskov: 'Oyuncularımla gurur duyuyorum'

Igor Kokoskov, Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda Asvel'i mağlup ettiği maçın ardından açıklama yaptı.



Yayıncı kuruluşa konuşan Kokoskov, "İstatistikleri incelemedim ama çok önemli bir maçı kazandık. Sert savunma yapan ve 3'lükler atabilen bir takıma karşı oynadık. Oyuncularımın hepsiyle gurur duyuyorum. Her maç önemli bir engel, sadece bir tanesini kazandık ve şimdi bir sonrakine odaklanmalıyız." diye konuştu.



Kokoskov ayrıca çift maç haftasını kayıpsız geçmenin sevincini yaşadıklarını, Valencia maçına hazırlanmaya hızlıca başlayacaklarını belirtti.



