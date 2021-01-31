Kokoskov: 'Hiçbir maç kolay değil'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, Empera Halı Gaziantep Basketbol maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Kokoskov, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ilk yarıda 52 sayı yemelerinin kabul edilmez olduğunu belirtti.



Maçta iniş-çıkışlar yakaladıklarını anlatan Kokoskov, THY Avrupa Ligi'nde oynayacakları Zenit maçına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:



"Hiçbir maç kolay olmuyor, ne THY Avrupa Ligi ne Türkiye Ligi'nde. Aç kapa tuşumuz olmadığı için devam etmek zorundayız. Sakatlar listesinde olan oyuncularımız var. İnşallah onları da toparlarız. Zenit'le daha önce de oynadık, nasıl bir takım olduğunu biliyoruz. Şimdi onun hazırlıklarına başlayacağız."



