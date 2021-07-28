Kokoskov'dan 1.5 milyon dolar tazminat

Igor Kokoskov, bir yıllık maaşı olan 1.5 milyon doları kulübe tazminat olarak ödeyecek.

Haber; Sabah
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Kokoskov'dan 1.5 milyon dolar tazminat
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28 Temmuz 2021 08:33
Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov'la yollar ayrıldı. Sırp hoca, NBA takımlarından Dallas Mavericks'in teknik ekibinde asistan koç olma talebiyle affını istedi.

Kokoskov bunun karşılığında bir yıllık maaşı olan 1.5 milyon doları kulübe tazminat olarak ödeyecek. Sarı-lacivertliler, Virtus Bologna'dan ayrılan Djordjevic ile anlaşmaya yakın.


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