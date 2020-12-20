Kokoskov: 'Çember altında daha etkili olabileceğimizi gördük'

Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Igor Kokoskov, 90-54'lük Frutti Extra Bursaspor galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Kokoskov, "Reaksiyon gösterdik ve maça doğru bir şekilde başladık. Odaklandık ve maç planımızı uygulayabildik. Bütün oyuncularımız katkı sağladı. Her maç bizim için eşit derecede önemli. Rakibimiz de iyi bir takım. Bazı sakatlık ve hastalık sorunları yaşadılar. Koç Alimpijevic bence onlar için iyi bir seçim. Bence ilerleyen dönemde daha iyi olacaklar. Biz, bu karşılaşmadaki performansımızdan ötürü memnunuz. Ama önümüzde Olympiacos maçı var ve ona odaklanacağız" dedi.



Kokoskov ayrıca, "İyi hücum, çember altını ve perimetre hücumunuzu dengelemek demektir. Çemberi kullanmalı ve üçlüklerde de isabet bulmalıyız. Çember altını kullanmanın da farklı yolları var. Potaya atak edebilir, ikili oyunlar üzerinden üretim yapabilir veya post-up oyunları kullanabilirsiniz. Birçok kombinasyon var. Özellikle Dyshawn Pierre üzerinden oynayarak fiziksel avantaj elde edebileceğimizi biliyorduk. Nando ve Barthel'i de kullanabildik. Bence bugün çembere yakın oyunlarda doğru opsiyonları bulduk ancak şutlarda da hazır olmamız gerekiyor. Çünkü bu bir denge meselesi. Bugün çember altında daha etkili olabileceğimizi gördük ve ilk opsiyon olarak bunu kullandık." sözlerini kullandı



