Kokorin "yüzde 50 indirimle" Türkiye'ye gelebilir

Fiorentina, Rus golcü Alexander Kokorin'i maaşının yarısının ödenmesi karşılığında Türk kulüplerine önerdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kokorin 'yüzde 50 indirimle' Türkiye'ye gelebilir
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08 Eylül 2021 16:47
Fiorentina, Türkiye'de transferin son saatlerinde Rus golcüsü Alexander Kokorin'i Türkiye'ye göndermek için yoğun bir uğraşa girdi.

RB Sport'un haberine göre Mor Menekşeler, 30 yaşındaki futbolcuyu maaşının yarısının (1 milyon euro) ödenmesi şartıyla Türk kulüplerine önerdi.

"BİR TÜRK KULÜBÜYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Oyuncuyu geçtiğimiz sezonun devre arasında 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Fiorentina'nın kadroda düşünülmeyen tecrübeli golcü için bir Türk kulübüyle görüşmeleri sürdürdüğü de belirtildi.

İtalya'da kalmak istediğini daha önce açıklayan Kokorin'in ise gitmeye sıcak bakmadığı ancak önümüzdeki saatlerde değişiklik olabileceği kaydedildi.

2024'e kadar sözleşmesinin olduğu Fiorentina'da 4 maça çıkan Kokorin, 91 dakikada skor katkısı yapamadı.


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