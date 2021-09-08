Kokorin 'yüzde 50 indirimle' Türkiye'ye gelebilir

Fiorentina, Türkiye'de transferin son saatlerinde Rus golcüsü Alexander Kokorin'i Türkiye'ye göndermek için yoğun bir uğraşa girdi.



RB Sport'un haberine göre Mor Menekşeler, 30 yaşındaki futbolcuyu maaşının yarısının (1 milyon euro) ödenmesi şartıyla Türk kulüplerine önerdi.



"BİR TÜRK KULÜBÜYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"



Oyuncuyu geçtiğimiz sezonun devre arasında 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Fiorentina'nın kadroda düşünülmeyen tecrübeli golcü için bir Türk kulübüyle görüşmeleri sürdürdüğü de belirtildi.



İtalya'da kalmak istediğini daha önce açıklayan Kokorin'in ise gitmeye sıcak bakmadığı ancak önümüzdeki saatlerde değişiklik olabileceği kaydedildi.



2024'e kadar sözleşmesinin olduğu Fiorentina'da 4 maça çıkan Kokorin, 91 dakikada skor katkısı yapamadı.



