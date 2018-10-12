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Kokorin ve Mamaev tutuklandı!

Rusya'da kavgaya karışan Alexander Kokorin ve Pavel Mamaev çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kokorin ve Mamaev tutuklandı!
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12 Ekim 2018 10:57
Rusya'da güne damga vuran karar! Rusya Ligi takımlarından Zenit'in golcüsü Alexander Kokorin ile Krasnodar forması giyen Pavel Mamaev tutuklandı.

İKİ FUTBOLCU NE YAPMIŞTI?
Kokorin ve Mamaev, Rusya'da bakanlık çalışanıyla tartıştı. Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'nda görev yapan Denis Pak ile tartışan iki futbolcu, devamında Pak'a saldırdı.

8 ARALIK'A KADAR TUTUKLULAR!
Bu saldırının ardından iki futbolcu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kokorin ve Mamaev 8 Aralık tarihine kadar tutuklu kalacak.







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