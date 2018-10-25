Koke: ''Takımımda Reus olsun isterdim''

Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 4-0 mağlup olan'de, maçın ardındana hayranlığını gizlemedi.İspanyol futbolcu, ''Reus benim takımımda olsun isterdim. Oyunundan çok etkilendim. AmaFutbolda bu bağlılığı artık çok fazla görmezsiniz.'' diye konuştu.Borussia Dortmund, Atletico Madrid'i Almanya'da 4-0 yenerken haftanın en flaş sonucuna imza atmıştı.