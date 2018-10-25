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Koke: ''Takımımda Reus olsun isterdim''

Atletico Madrid'in İspanyol futbolcusu Koke, 4-0 yenildikleri Borussia Dortmund maçının ardından Marco Reus'a hayran kaldığını belirtti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Koke: ''Takımımda Reus olsun isterdim''
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25 Ekim 2018 17:48
Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 4-0 mağlup olan Atletico Madrid'de Koke, maçın ardından Marco Reus'a hayranlığını gizlemedi.

İspanyol futbolcu, ''Reus benim takımımda olsun isterdim. Oyunundan çok etkilendim. Ama beni asıl etkileyen şey, birçok teklif almasına rağmen Borussia Dortmund'da kalması oldu. Futbolda bu bağlılığı artık çok fazla görmezsiniz.'' diye konuştu.

Borussia Dortmund, Atletico Madrid'i Almanya'da 4-0 yenerken haftanın en flaş sonucuna imza atmıştı.

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