Koke: ''Takımımda Reus olsun isterdim''

Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 4-0 mağlup olan Atletico Madrid'de Koke, maçın ardından Marco Reus'a hayranlığını gizlemedi.
İspanyol futbolcu, ''Reus benim takımımda olsun isterdim. Oyunundan çok etkilendim. Ama beni asıl etkileyen şey, birçok teklif almasına rağmen Borussia Dortmund'da kalması oldu. Futbolda bu bağlılığı artık çok fazla görmezsiniz.'' diye konuştu.
Borussia Dortmund, Atletico Madrid'i Almanya'da 4-0 yenerken haftanın en flaş sonucuna imza atmıştı.
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İspanyol futbolcu, ''Reus benim takımımda olsun isterdim. Oyunundan çok etkilendim. Ama beni asıl etkileyen şey, birçok teklif almasına rağmen Borussia Dortmund'da kalması oldu. Futbolda bu bağlılığı artık çok fazla görmezsiniz.'' diye konuştu.
Borussia Dortmund, Atletico Madrid'i Almanya'da 4-0 yenerken haftanın en flaş sonucuna imza atmıştı.
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