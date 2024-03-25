Koke: 'Atletico Madrid benim hayatım'

Atletico Madrid, takımın altyapısından yetişen ve 2011 yılından bu yana A Takım'da oynayan Koke'nin sözleşmesini uzattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki futbolcunun kontratının 2025'e kadar uzatıldığı belirtildi.



"ATLETICO MADRID BENİM HAYATIM"



İspanyol ekibi ve Koke arasında yapılan sözleşme gereği, deneyimli futbolcunun sözleşmesi her sezon sonunda yeniden değerlendirilecek.



Atletico Madrid'de uzun süredir forma giyen İspanyol futbolcu, "Buradan ayrılmak için birçok fırsatım oldu ama buradan, evimden ayrılmak istemedim. Emekli olabileceğim güne kadar burada devam edebilmek için her iki taraf için de iyi bir anlaşmaya vardık. Atletico Madrid benim hayatım" ifadelerini kullandı.



ATLETICO PERFORMANSI



Atletico Madrid'in formasıyla bugüne kadar 625 maçta sahaya çıkan ve kulüpte en çok forma giyen isim olan Koke, bu karşılaşmalarda 47 gol attı ve 116 asist yaptı.





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