Koita ve Djaniny Trabzonspor'a ihtar çekti!

Trabzonspor'da takımdan ayrılması beklenen Fode Koita ile Jorge Djaniny, lisans çıkarılmaması durumda FIFA'ya şikayete gideceklerini ilettiler. Detaylar...

, Fotoğraf; AA
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Koita ve Djaniny Trabzonspor'a ihtar çekti!
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14 Ağustos 2023 12:37
Süper Lig ekibi Trabzonspor'da Koita ile Djaniny krizi yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen iki isime kulüp bulmaları izni veren Fırtına'ya yeni şok daha geldi. İki oyuncu da bu sezon lisans çıkarılmaması durumunda FIFA'ya gideceklerini söylediler. Detaylar...

Kuzey Anadolu'da yer alan habere göre; Trabzonspor'un elinden çıkartmaya çalıştığı Koita ve Djaniny kulübe ihtar çekerek, kendilerine lisans çıkartılmaması halinde FIFA'ya başvuracaklarını bildirdi

Koita ve Djaniny menejerlik ücretleri de dahil olmak üzere toplamda 6 milyon euroluk maliyeti bulunuyor.

Kulüp bulmaları istendi

İki oyuncunun yeni sezonda takımda düşünülmemesi sonrası yönetimden kulüp bulmaları istendi. Fırtına, gelecek tekliflerde de Koita ile Djaniny'e yardımcı olacağını iletti.

Koita, Gaziantep FK teklini kabul etmedi

Gaziantep FK ile transfer dönemi başından bu yana görüşmeler yapan Fode Koita, Güney ekibinden gelen teklifi kabul etmedi. Kırmızı-Siyahlı ekip başarılı oyuncuyu ilk 11'de oynatma sözü ile ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

Çaykur Rizespor Djaniny'i istiyor

Süper Lig'e bu sene geri dönüş yapan Çaykur Rizespor, Trabzonspor'un kadrosunda düşünmediği Djaniny'i transfer etmek istiyor. Rizespor, yıldız oyuncunun maaşının bir bölümünü karşılaşmayı teklif ettiği iddia edildi.

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