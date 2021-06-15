Koita'nın Trabzonspor'a imza atacağı tarih

Trabzonspor'un yeni sezon öncesi ilk anlaştığı isim olan Koita transferinin resmen açıklanması için 17 Haziran bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Koita'nın Trabzonspor'a imza atacağı tarih
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15 Haziran 2021 09:38
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bruno Perez, Gervinho ve Marek Hamsik'i kadrosuna katan bordo-mavililer, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Koita ile de anlaşmaya varmıştı. Deneyimli oyuncunun transferi 17 Haziran'da resmen açıklanacak. Koita, 17 Haziran'da Trabzon'a giderek imza atacak.

Yeni sezon öncesi kamp sürecine kadar hazırlanması için kendisine verilen antrenman programı dahilinde çalışmalarına devam eden Koita'nın 17 Haziran'da Trabzon'a geleceği ve burada yapılacak sağlık kontrolünün ardından 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Koita transferini özellikle istediği ve bu konuda yönetim kuruluna da talebini yerine getirdiği için teşekkür ettiği öğrenildi.

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