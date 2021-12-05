Koita haftalar sonra sahne aldı

Trabzonspor 'da sakatlığı nedeniyle uzun bir süre takımdan ayrı kalan Fode Koita geçen hafta maç kadrosuna alınmıştı. Gineli oyuncu dün Adana Demirspor karşısında ise 10 maç aranın ardından forma şansı buldu.



Daha önce 4 maçta 32 dakika sahada kalan Koita, Cornelius sakatlanınca girdiği oyunda 59 dakika görev yaptı.



Abdullah Avcı ise, "Zor rakibe karşı iyi bir galibiyet aldık. 15. maçı oynadık, 3 puanı cebimize koyduk. Başka bir şey kazanmadık. Koita'ya teşekkür ediyorum. Planda yoktu 10. dakika sahaya girdi, uzun süre takımda kaldı." dedi.





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