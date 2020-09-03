Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından kiralıktan dönen Larin olmasına rağmen yine de forvet bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ın gözü Kasımpaşalı Fode Koita'daydı.



Kasımpaşa kabul etmedi



Geçtiğimiz sezon Mame Thiam ve Koita ikilisiyle gol yollarında etkili olan Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'ye Mame Thiam'ı bedelsiz vermesinin ardından Koita'nın durumu, Beşiktaş tarafından sorulmuştu. Ancak Kasımpaşa yönetimi, Koita'nın kendileri açısından en önemli oyuncu olduğunu ve onu satmayı düşünmediklerini belirtip Beşiktaş'ı reddetmişti.



Koita, Beşiktaş'ı istiyor



beIN Sports'un haberine göre ise Gineli forvetin, Beşiktaş'a gitmeyi istediği ifade edildi. Siyah beyazlı ekipte top koşturma fikrine çok sıcak bakan 29 yaşındaki yıldız golcünün, Beşiktaş'tan gelen teklifi önemli bir fırsat olarak gördüğü belirtildi ve Kasımpaşa ile yaptığı görüşmede, "Kariyerime Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum, gereken kolaylığı gösterin" dedi.



Israr devam edecek



Beşiktaş'ın ise Koita konusunda ısrarının devam ettiği ve kısa zaman içerisinde Kasımpaşa ile masaya oturmayı planladığı kaydedildi.



33 gol katkısı



Kasımpaşa'nın 2015-2016 sezonunun devre arasında Blackburn Rovers'tan 300 bin Euro karşılığında renklerine bağladığı Fode Koita, 4.5 sezondur top koşturduğu Süper Lig'de toplam 87 karşılaşmaya çıktı ve 23 gol atarken, 10 da asist yaptı.



