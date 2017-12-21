  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Koeman'ın Galatasaray için transfer şartı!

Devre arasında takım çalıştırma fikrine sıcak bakmasa da, Koeman'ın Galatasaray'ın ilgisine kayıtsız kalmadığı öğrenildi.

Kaynak: Vatan
Koeman'ın Galatasaray için transfer şartı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2017 09:43
Son olarak Premier Lig'de Everton'ı çalıştıran Ronald Koeman, her ne kadar devre arasında takım almayı uygun bulmadığını belirtse de, Galatasaray için bir istisna yapılması gündemde...

Sarı-Kırmızılı yönetimin ilgisine kayıtsız kalamadığı kaydedilen 54 yaşındaki teknik adamın, kapıları tamamen kapatmadığı, teklifi düşünmek için tıpkı Bilic gibi süre istediği ifade edildi.

Bu arada Ronald Koeman'ın menaceriyle yapılan görüşmelerde, Hollandalı teknik adamın bir takım çalıştırması halinde, sistemi baştan sona değiştirerek, kendi futbolunu oynatmak için kadroya birçok takviye isteyebileceğini ilettiği bildirildi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express Confort 1.5 Dci
26.250 TL
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express Confort 1.5 Dci
26.250 TL
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express Confort 1.5 Dci
26.250 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için