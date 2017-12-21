Koeman'ın Galatasaray için transfer şartı!

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Son olarak Premier Lig'de Everton'ı çalıştıran Ronald Koeman, her ne kadar devre arasında takım almayı uygun bulmadığını belirtse de, Galatasaray için bir istisna yapılması gündemde...Sarı-Kırmızılı yönetimin ilgisine kayıtsız kalamadığı kaydedilen 54 yaşındaki teknik adamın, kapıları tamamen kapatmadığı, teklifi düşünmek için tıpkı Bilic gibi süre istediği ifade edildi.Bu arada Ronald Koeman'ın menaceriyle yapılan görüşmelerde, Hollandalı teknik adamın bir takım çalıştırması halinde, sistemi baştan sona değiştirerek, kendi futbolunu oynatmak için kadroya birçok takviye isteyebileceğini ilettiği bildirildi.